За хищения арестовали экс-руководителя ФК "Каспий"

Прокуроры в Мангистауской области выявили в футбольном клубе "Каспий" хищения более 27 млн тенге. Эти деньги были выделены на учебно-тренировочные сборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"В ходе расследования данного факта антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двоих своих знакомых, путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания. Более того стали вымогать у последнего 15 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.

3.12.2024 г. санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба, граждан К. и О.

Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.

Ранее стало известно о крупном хищении при ремонте теплосетей в Шымкенте.