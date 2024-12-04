За хищения арестовали экс-руководителя ФК "Каспий"
Также сообщается о вымогательстве.
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Прокуроры в Мангистауской области выявили в футбольном клубе "Каспий" хищения более 27 млн тенге. Эти деньги были выделены на учебно-тренировочные сборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.
"В ходе расследования данного факта антикоррупционной службой области совместно с ДКНБ области установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двоих своих знакомых, путем применения физической силы пытались заставить работника клуба изменить показания. Более того стали вымогать у последнего 15 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
3.12.2024 г. санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба, граждан К. и О.
Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.
Ранее стало известно о крупном хищении при ремонте теплосетей в Шымкенте.
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