За хищение бюджетных средств осуждены коррупционеры в Акмолинской области

Фото: gov.kz

5 декабря текущего года приговором Аршалынского районного суда Акмолинской области исполняющий обязанности директора филиала "Еңбек-Аршалы" РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК Асмагиев К.М. признан виновным в хищении путем растраты вверенного имущества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Этим же приговором осуждены к 7 годам лишения свободы его пособники – директора подрядных компаний Жаманчалов С.С. и Жаманчалов Н.С.

По данным следствия, вышеуказанные лица с августа по сентябрь 2019 года совершили хищение бюджетных средств в сумме 26 499 067 тенге, выделенных на ремонт здания средней школы Аршалынского района.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива филиала "Еңбек-Аршалы".



Приговор не вступил в законную силу.