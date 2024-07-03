За годы президентства Токаева КНР стала крупнейшим внешнеторговым партнёром РК - политолог

2-4 июля проходит государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Лидер также примет участие в астанинском саммите ШОС. По итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики подписали совместное заявление, а также межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы.

Как подчеркнул Токаев, вместе с председателем Китая он и впредь будет направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами.

О новых перспективных направлениях взаимодействия и всестороннем стратегическом партнёрстве Казахстана и Китая BaigeNews.kz рассказал эксперт Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, политолог Мурад Шамилов.

- Си Цзиньпин с момента вступления в должность Председателя КНР, с 2013 года, посещает с визитом Казахстан в пятый раз. О чем это говорит?

- Данный факт говорит о том, что за все эти годы между лидерами стран и нашими государствами сложились условия диалога высокого уровня, основанного на равноправии и доверии. Мы знаем, как тщательно относятся к протоколу зарубежных визитов Си Цзиньпина в Китае. Ещё в 2022 году Казахстан стал первой страной, которую он посетил после пандемии.

При этом Си Цзиньпин крайне редко столь часто посещает одни и те же страны. Такая частота визитов Главы КНР подчёркивает особое место Казахстана в качестве партнёра для Поднебесной.

Конечно, понимание культуры китайского народа, которой обладает президент Токаев, его предыдущий опыт в качестве дипломата, придали дополнительный толчок дружеским отношениям соседних стран.

- В 2022 году Казахстан и Китай отметили 30 лет установления дипломатических отношений, который сами лидеры и в экспертном сообществе называют "золотым 30-летием", а современный период отношений - "новым золотым 30-летием". Как вы считаете, почему? Какие важные события и достижения последних лет в истории двухсторонних отношений вы бы отметили?

- В этом ключе особенно интересно посмотреть на текущие отношения Казахстана и Китая в историческом дискурсе. Фактически, за всю многовековую историю взаимоотношений соседствующих стран такого высокого уровня экономического и культурного сотрудничества, по сути, не отмечалось.

Китай занимает особенное место в числе стратегических партнёров Казахстана. Являясь одной из крупнейших экономик мира, Китай представляет для нас огромный интерес как в технологическом плане, так и инновационном.

За 30 лет плодотворного сотрудничества Казахстан и Китай достигли высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества.

Среди основных политических достижений можно отметить такие факторы как регулярные встречи на высоком и высшем уровне, окончательное урегулирование пограничного вопроса, действующая обширная договорно-правовая база, реализуемые инвестпроекты в рамках Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству и Казахстанско-китайского делового совета и другие.

Проводится активная работа по усилению взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса и экспорта казахстанской сельхозпродукции. Прорабатываются проекты производства товаров широкого народного потребления с участием малого и среднего бизнеса. Стороны также взаимодействуют в сферах торговли, таможенного регулирования, транспорта и логистики, науки, культуры, охраны окружающей среды, водохозяйственной деятельности.

- Какие тренды задаёт Токаев в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Китаем?

- За годы президентства Касым-Жомарта Токаева КНР стала крупнейшим внешнеторговым партнёром РК в мире, а по итогам 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 30%.

Китай также вошёл в топ-5 инвесторов в экономику Казахстана. Реализация экономического потенциала также зависит от индустриально-инвестиционного взаимодействия.

Стороны ведут планомерную реализацию порядка 45 совместных инвестпроектов. Планируется расширение данного списка прорывными инвестиционными проектами.

В эти дни проходит 7-ое заседание Казахстанско-Китайского Делового совета, активному развитию которого лично способствует глава государства, проводя встречи с представителями крупных зарубежных компаний, как в Казахстане, так и в Китае во время визитов. В рамках мероприятия планируется подписание документов по стратегически важным и крупным проектам в сфере нефти и газа, энергетики, транспорта и финансов.

- Лидеры двух стран приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и жд контейнеров по Транскаспийскому международного транспортному маршруту, дали старт движению грузовых паромов. Почему президент Казахстана уделяет особое внимание развитию транспортного сотрудничества и транзитных грузоперевозок с Китаем?

- Учитывая сложные геополитические реалии и глобальный экономический кризис, развитие транспортно-логистического сектора сотрудничества является приоритетным. По сути, визит председателя КНР даёт отличную возможность нашей стране убедить Си Цзиньпина, что Казахстан сейчас является самым выгодным и почти безальтернативным маршрутом, связующим Европу и Азию.

Казахстан поддерживает практические меры по формированию взаимосвязанной транспортной сети в рамках проекта "Один пояс — один путь", выдвинутые Председателем КНР Си Цзиньпином.

Центральной темой для дискуссий здесь станет потенциал и эффективность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута. В связи с чем в июле ожидается коллаборация на данном треке. Известно, что во многом этому способствует созданные крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган, логистический хаб в сухом порту г.Сиань, сухой порт "Хоргос-Восточные ворота" на границе с Китаем, портовая инфраструктура в г.Актау на побережье Каспийского моря, а также взаимосвязывающие их железнодорожные, автомобильные и воздушные коридоры.

В этом РК видит большие перспективы для развития региональной интеграции и стимулирования экономического роста, о чём также говорит значительное повышение объёма грузоперевозок между странами.

- Главы государств приняли участие в открытии ряда культурных и образовательных объектов - культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане, филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана. Как вы оцениваете стремление президента Казахстана усилить взаимодействие с китайской стороной в культурно-гуманитарной сфере?

- Неоднократно отмечалось, что фундаментом крепких и долгосрочных отношений двух государств традиционно являются культурно-гуманитарные связи. Основным механизмом, координирующим взаимодействие данной отрасли является Подкомитет по культурно-гуманитарному сотрудничеству КС РК-КНР.

Кроме открытия культурных центров и филиалов, можно выделить также постепенное развитие туризма между странами, что при устойчивой диверсификации экономики может стать дополнительным источником инвестиций в экономику страны.

В ходе государственного визита Президента Токаева в Китай в мае 2023 года, было решено объявить 2024 год "Годом туризма Казахстана в Китае", а в марте этого года в Пекине по этому случаю прошла специальная торжественная церемония.

В этом году планируется около 30 мероприятий в разных городах Китая, которые направлены на продвижение и презентацию туристского потенциала Казахстана, особым из них станет запуск туристического поезда по маршруту "Сиань-Алматы", что будет иметь символичное значение для древнего "Великого Шелкого пути".

- После астанинского саммита председательство в ШОС перейдет к Китаю. Какие цели и инициативы, предложенные Токаевым, поддерживает и намерен продвигать Китай в рамках организации?

- Казахстан передаёт Китаю лавры успешного председательства в ШОС на фоне самого масштабного саммита в истории этой организации. Как подчеркнул Си Цзиньпин в своём интервью: "В рамках своего председательства казахстанская сторона проделала огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет организации. Китайская сторона это высоко ценит. Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую шосовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества".

Особое внимание, китайская сторона придала тому, что в условиях глубинных трансформаций по предложению Главы государства К.К. Токаева впервые ШОС выступит с Инициативой "О мировом единстве за справедливый мир и согласие".

Подчеркивая безальтернативность политико-дипломатических мер в области международной безопасности, ШОС предлагает запустить процесс коллективного поиска Формулы справедливого мира, и Китай поддерживает эти инициативы.

Вопросы региональной безопасности остаются в приоритете Китая в ШОС, поэтому были поддержаны также инициативы Президента Казахстана в этом направлении, а именно два стратегические концепции - Программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы и Антинаркотическая стратегия ШОС на 2024-2029 годы.

Перед ШОС стоит огромная задача по реализации масштабных экономических проектов. В этой связи Китай приветствовал решение о создании Инвестиционного фонда ШОС, для развития взаимовыгодных торгово-экономических проектов как между двумя нашими странами, так и в рамках ШОС, а также инициативы Шёлкового пути.

- Как вы оцениваете результаты двусторонних переговоров между лидерами Казахстана и Китая? На ваш взгляд, какие важные заявления были сделаны главами государств?

- Можно наблюдать, что переговоры прошли успешно. Председатель КНР заявил, что между Казахстаном и Китаем не имеется нерешённых вопросов, и подчеркнул, что Китай поддерживает вступление Казахстан к БРИКС.

Крайне важна единая позиция двух стран по международной повестке. Главой нашего государства было отмечено, что Казахстан поддерживает миролюбивые инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка на основе основополагающих принципов международного права и Устава ООН.

При этом Казахстан и Китай уважают суверенитет и независимость друг друга, поддерживают принципиальные позиции своих партнеров, активно сотрудничают в различных международных организациях и готовы объединить свои усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Стороны выразили готовность и далее тесно сотрудничать в рамках многосторонних механизмов – ШОС, СВМДА, "ЦА – Китай".

Мировые эксперты уже публикуют свои прогнозы, что итоги переговоров придадут мощный импульс двусторонним отношениям, откроют новые перспективные направления взаимодействия и выведут казахстанско-китайское всестороннее стратегическое партнерство на новый этап сотрудничества в рамках нового "золотого 30-летия" отношений Казахстана и Китая.