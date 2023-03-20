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За год в Мангистау обеспечили питьевой водой 12 населённых пунктов
Обеспечение населения Мангистауской области качественной питьевой водой – одна из самых актуальных проблем региона, передаёт BaigeNews.kz.
Снабжение происходит через водовод Астрахань-Мангышлак – волжской водой и опреснённой морской водой. Общая мощность всех этих источников составляет 156,8 тысячи кубометров в сутки.
Однако это не покрывает дефицита воды. На этом акцентировал особое внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в 2021 году. По последним данным, 20 процентов сёл испытывают недостаток питьевой воды. Принятые меры по решению данной проблемы позволили обеспечить питьевой водой 12 населённых пунктов.
По поручению главы государства, в двенадцати сёлах Мангистау проведены централизованные водопроводы (Беки, Баскудык, Сам, Турыш, Ногайты, Кызылозен) и установлены комплексные блочно-модульные установки очистки воды (Тиген, Тасмурын, 15 разъезд, Боздак, Киякты, Аккудык).
По словам специалистов, особенно остро дефицит питьевой воды в области наблюдается в летний период. Нехватка составляет 52,7 тысячи кубометров в сутки, а с учётом уровня развития региона к 2030 году эта цифра достигнет 266,3 тысячи кубометров в сутки, а дефицит – 109,5 тысячи кубов.
В целях решения проблем дефицита воды в регионе планируется строительство девяти опреснительных заводов. Планируется увеличить мощность опреснительного завода "Каспий" до 40 тысяч кубометров в сутки. Для реализации этого проекта из республиканского бюджета в 2019-2022 годах выделено 12,1 миллиарда тенге. Готовность проекта составляет 80 процентов. Завод должны ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года.
Кроме того, на месторождении Каражанбас строится завод, который будет опреснять пластовую воду с забором 17 тысяч кубометров в сутки.
В 2023 году на территории МАЭКа начнется строительство опреснительных установок на 24 тысячи кубометров воды в сутки и опреснительного завода на пять тысяч кубометров воды в сутки в городе Форт-Шевченко. Эти проекты будут реализованы в 2023-2024 годах.
В Актау ведётся строительство опреснительного завода мощностью 20 000 кубометров воды в сутки. Ожидается, что в этом году в первом полугодии общий поток питьевой воды в Актау пополнится пятью тысячами кубометров в сутки.
Также в области будет реализован проект по доведению мощности опреснительного завода "Каспий" до 100 тысяч кубических метров, также запланировано строительство опреснительных установок на территории Кендерли, в сёлах Акшукур, Шапагатов и Боранкул.
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