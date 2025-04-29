Суд по делу о гибели персонала на территории АО "Майкаинзолото" начался в Баянаульском районе Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

На скамье подсудимых шесть человек, в том числе генеральный директор "Майкаинзолото" и его заместитель, руководитель и замглавы Майкаинского подземного рудника, а также главный инженер и и.о. главного маркшейдера. Каждому предъявляют обвинения в нарушении правил безопасности ведения горных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. По версии следствия, была нарушена технология добычи руды. В частности, обвиняемые должны были контролировать пустоты и при необходимости принудительно обрушать их, но не делали этого.

Напомним, 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с людьми. Той ночью после хлопка на шахте персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, было непонятно, что произошёл обвал. Приехавшие по вызову спасатели упали в гигантскую воронку. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу. Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля, а тело четвёртого погибшего (водителя автобуса) обнаружили на глубине 75 метров только в конце июля.

Суд установил 100-процентную вину АО "Майкаинзолото" в групповом несчастном случае.