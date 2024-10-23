За героические поступки ряд полицейских награждены орденом "Айбын ІІІ степени" имени Р.Кошкарбаева
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Накануне Дня Республики Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Так, за спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Р.Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Ж.Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" – старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Е.Койкен, инспектор полиции города Актобе Ф.Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана С.Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара – участковый инспектор полиции города Атырау Д.Корганбаев.
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