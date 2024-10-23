За героические поступки ряд полицейских награждены орденом "Айбын ІІІ степени" имени Р.Кошкарбаева

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Так, за спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Р.Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Ж.Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" – старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Е.Койкен, инспектор полиции города Актобе Ф.Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана С.Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара – участковый инспектор полиции города Атырау Д.Корганбаев.

В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров.