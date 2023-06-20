За финансовые махинации почти на 1,5 млрд тенге астанчанина посадили на 7 лет

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Астане бывшего владельца компании приговорили к семи годам за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда Астаны по уголовным делам.

По материалам уголовного дела предприниматель с 2014 по 2016 годы заключал фиктивные договоры. Так он увеличивал затратную часть предприятия, чтобы уклоняться от уплаты налогов. По данным следствия, в результате махинаций он не выплатил более 285 миллионов тенге. В период с 2016 по 2018 годы, используя расчёты не соответствующие действительности, он незаконно взыскал по решениям судов с филиала АО упущенную выгоду, похитив более 377 миллионов тенге. Аналогичное преступление предприниматель совершил в ноябре 2018 года, когда подал иск в СМЭС Астаны, планируя получить денежные средства филиала АО на сумму более 902 миллионов тенге. А с 2016 по 2018 годы полученные преступным путём денежные средства он вовлёк в законный оборот, перечислив на свои личные депозитные счета, откуда получил незаконный доход в виде банковского вознаграждения.

"19 июня 2023 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении О. по факту уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств, покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере и легализацию денег, добытых преступным путём. Приговором суда О. признан виновным по факту уклонения от уплаты налогов, мошенничества, покушения на мошенничество в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путём, и осуждён к семи годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Бывшему бизнесмену также запрещено занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях с любой формой собственности на семь лет.