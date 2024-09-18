За фактическое содержание в рабстве приемных детей осуждена жительница области Улытау

В области Улытау на 4 года лишения свободы осуждена женщина, которая фактически держала в рабстве приёмных детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокурату области Улытау.

В прокуратуре сообщили, что в 2018 году Р. Садикова, будучи хозяйкой фермерского хозяйства, взяла на патронатное воспитание троих несовершеннолетних детей — двух братьев и сестру. На самом деле этот поступок был продиктован желанием сэкономить на найме работников.

"Игнорируя требования законодательства и не исполняя обязательства патронатного соглашения, Р. Садикова заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории Жезказгана", — пояснили в прокуратуре.

Если дети не слушались или плохо работали, женщина их избивала.