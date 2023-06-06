- "За это будете отвечать" - Кульгинов о "публичных нападках" 13:11 32
- Нетрадиционная сексуальная ориентация - одна из причин разводов в cтране 12:59 120
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:50 136
- Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области 12:15 237
- Задержаны люди, планировавшие госпереворот в Кыргызстане 12:10 268
- "Через 10 лет мы получим огромный пласт больных" - врач об электронных сигаретах 11:51 422
- Льготное дизтопливо раскрасят в разные цвета во избежание хищения - Минэнерго 11:44 477
- Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана 11:37 318
- Шесть детей в возрасте до 11 лет стали жертвами финпирамид в стране 11:26 443
- Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане 11:05 507
- СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу 10:57 324
- Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан 10:49 333
- Apple представила гарнитуру дополненной реальности 10:48 455
- Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары 10:33 343
- Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz 10:16 406
- Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура 10:09 555
- Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии 09:48 343
- Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены 09:00 654
- Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии 08:23 635
- Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы 08:02 593
- Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор 07:43 475
- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06:28 373
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 05:38 731
- В WhatsApp появится новая функция 04:56 759
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 03:33 602
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 02:04 599
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 01:17 688
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 00:02 493
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 578
- Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора 05.06.2023 1138
- Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области 05.06.2023 628
- Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске 05.06.2023 571
- Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи 05.06.2023 627
- Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске 05.06.2023 1398
- Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии 05.06.2023 609
- Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей 05.06.2023 745
- Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене 05.06.2023 928
- Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области 05.06.2023 577
- На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области 05.06.2023 731
- Мужчина пытался похитить девочку в Каскелене 05.06.2023 1071
- МИД не подтвердил информацию о приговоре казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер" 05.06.2023 610
- Токаев рассказал, на что делать акцент при создании казахстанских фильмов 05.06.2023 793
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1095
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 816
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1000
- Конфликт из-за домбры в самолёте - депутаты мажилиса требуют объяснений 05.06.2023 632
- Глава государства поручил усилить защиту прав казахстанцев 05.06.2023 798
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 495
- Толкнул и обматерил: иностранка пострадала от действий полицейского в Алматы 05.06.2023 804
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 939
- Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 05.06.2023 737
- В некоторых сёлах Казахстана население больше, чем в городах - МНЭ 05.06.2023 722
- Житель Туркестанской области отрубил сельчанину голову и руки 05.06.2023 4268
- Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами 05.06.2023 847
- Доступ к сайту "Kyzdar.Net" ежедневно блокируется в Казахстане 05.06.2023 954
- Опасную инфекцию выявили у четырёхлетнего ребёнка в ЗКО 05.06.2023 813
- Расследования будущего: В Казахстане начали применять системы биометрической аутентификации 05.06.2023 846
- Новый рейс в Анталью запустили из Астаны 05.06.2023 769
- Более 16 миллионов тенге похитили сотрудники спортшколы в Жетысу - АФМ 05.06.2023 837
- Что запретят брать с собой в самолёт — в МИИР подготовили список 05.06.2023 619
- Кыргызские СМИ сообщают о массовых задержаниях в Бишкеке 05.06.2023 1007
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 1984
- Два района Астаны остались без воды ночью 05.06.2023 780
- Фильм Айсултана Сеитова попал в конкурсную программу фестиваля в Шанхае 05.06.2023 560
- Режим ЧС планируют вводить в Казахстане в случае наплыва иностранцев в поисках убежища 05.06.2023 1897
- Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага 05.06.2023 561
- Всё больше казахстанцев отказываются от летнего отпуска из-за нехватки денег 05.06.2023 764
- Больше педагогов, меньше кассиров. Какие профессии выбирают казахстанские выпускники 05.06.2023 601
- Павлодарец рекламировал оружие в Instagram 05.06.2023 583
- Казахстанцы стали есть меньше мяса 05.06.2023 890
- Владельца Жезказганской и Балхашской ТЭЦ оштрафовали на 27 млн тенге 05.06.2023 871
- Труп мужчины нашли на центральной площади Атырау 05.06.2023 1203
- Акорда опубликовала рабочий график президента на предстоящую неделю 05.06.2023 723
- В правительстве отреагировали на жалобы о качестве строительства в стране 05.06.2023 666
- Утверждены правила начисления должностного оклада госслужащих по стажу работы 05.06.2023 754
- Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года 05.06.2023 738
- SpaceX запустила ракету-носитель с 22 спутниками Starlink нового поколения 05.06.2023 626
- Теплотрасса загорелась в Павлодаре 05.06.2023 658
- Предприниматели своими силами заасфальтировали дорогу в Уральске 05.06.2023 706
- Тонущего ребенка спас пожарный в Абайской области 05.06.2023 1020
- LOADING...
"За это будете отвечать" - Кульгинов о "публичных нападках"
В кулуарах правительства экс-аким Астаны, ныне вице-премьер-министр Алтай Кульгинов разозлился на критику в свой адрес, передаёт BaigeNews.kz. Журналист его спросил, слышал ли он, что его называют Кульгинов-20%, на что экс-градоначальник ответил, что работал добросовестно ради интересов жителей столицы.
"Эти ярлыки навешивать мне не надо. За это будете отвечать. Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение, вы в публичном пространстве обвиняете госслужащего. За это будете отвечать, не нужно этим заниматься. Такие нападки в отношении госслужащих бывают, это заказные. Пожалуйста не нужно это делать. Я добросовестно работал будучи акимом, со своими коллегами ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь", - сказал он.
-
Trend news
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1095
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 816
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 938
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 1984
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2109
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 747
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1299
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 2953
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 918
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1448
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1245
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1068
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3017
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1101
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1173
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1240
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1677
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4220
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2133
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1133
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1442
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2291
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1685
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1818
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2048
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2645
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2016
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1556
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6921
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1450
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3398
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5347
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1469
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2632
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2710
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11622
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2040
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14857
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1777
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1523
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2435
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2488
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2237
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2263
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42615
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5883
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2958
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2528
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11320
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2868
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1972
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2740
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2011
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2686
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1864
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3050
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1752
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2121
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2024
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2143
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17041
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2380
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2110
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5294
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3309
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3367
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4973
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7105
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3417
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2386
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5777
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4079
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4776
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3913
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 3684
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2705
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2554
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2647
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2421
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7898
-
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 12:50 132
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1000
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 495
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 811
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 902
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 971
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 943
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1013
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 964
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 971
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1207
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1125
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 879
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 908
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1002
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 914
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 944
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 949
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1132
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1480
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1424
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2291
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1634
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1613
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2016
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1284
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1435
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1393
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1425
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1630
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1450
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1854
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1829
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2208
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1773
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1833
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1904
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2666
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2990
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2268
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1832
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2783
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2338
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2453
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2887
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2804
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2381
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2786
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2395
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2670
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2581
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2793
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3036
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2643
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2967
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2617
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2606
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2627
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2901
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2924
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2771
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3073
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2979
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2913
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5419
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3627
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3657
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3908
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3907
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3687
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3642
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4856
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3593
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3861
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4231
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4071
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4121
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3780
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4325
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3915