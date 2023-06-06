"За это будете отвечать" - Кульгинов о "публичных нападках"

В кулуарах правительства экс-аким Астаны, ныне вице-премьер-министр Алтай Кульгинов разозлился на критику в свой адрес, передаёт BaigeNews.kz. Журналист его спросил, слышал ли он, что его называют Кульгинов-20%, на что экс-градоначальник ответил, что работал добросовестно ради интересов жителей столицы.

"Эти ярлыки навешивать мне не надо. За это будете отвечать. Я знаю, когда некоторых акимов так называли. Это обвинение, вы в публичном пространстве обвиняете госслужащего. За это будете отвечать, не нужно этим заниматься. Такие нападки в отношении госслужащих бывают, это заказные. Пожалуйста не нужно это делать. Я добросовестно работал будучи акимом, со своими коллегами ради интересов наших жителей. И я своей работы не стесняюсь", - сказал он.