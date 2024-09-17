За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО
Сегодня, 04:45
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Сегодня, 04:45Сегодня, 04:45
153Фото: BaigeNews.kz
На полмиллиона тенге оштрафовали жительницу ЗКО за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Дело об административном правонарушении рассмотрел Таскалинский районный суд. По данным пресс-службы суда ЗКО, 10 сентября на пункте пропуска "Таскала" при проверке документов выявили женщину, которая получив гражданство России, не сообщила об этом в течение 30 календарных дней. Она не сдала паспорт и удостоверение личности РК.
В суде женщина вину признала и пояснила, что при получении гражданства России её не предупредили о том, что необходимо сдать казахстанские документы.
Суд признал россиянку виновной и назначил ей штраф в 516 880 тенге. Постановление не вступило в законную силу.
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