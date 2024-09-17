За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО

На полмиллиона тенге оштрафовали жительницу ЗКО за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Дело об административном правонарушении рассмотрел Таскалинский районный суд. По данным пресс-службы суда ЗКО, 10 сентября на пункте пропуска "Таскала" при проверке документов выявили женщину, которая получив гражданство России, не сообщила об этом в течение 30 календарных дней. Она не сдала паспорт и удостоверение личности РК.

В суде женщина вину признала и пояснила, что при получении гражданства России её не предупредили о том, что необходимо сдать казахстанские документы.

Суд признал россиянку виновной и назначил ей штраф в 516 880 тенге. Постановление не вступило в законную силу.