За двойное гражданство из Казахстана выдворили граждан США и России
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Сотрудники департамента полиции на транспорте за 10 месяцев этого года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлекли 3 022 иностранцев. По решению суда из страны выдворили 977 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Выявлено 375 лиц с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.
Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы совместно с ПС КНБ РК была выявлена 32-летняя гражданка США, нарушившая законодательство Республики Казахстан о гражданстве.
"Правонарушительница привлечена к административной ответственности за несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства. Решением суда женщина выдворена за пределы РК с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет", - рассказали в полиции.
Аналогичные правонарушения двойного гражданства также выявлены у трех граждан Российской Федерации в аэропорту города Алматы.
"Постановлением суда двое из них подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы РК, а последний оштрафован на 200 МРП (516 880 тенге)", - говорится в сообщении.