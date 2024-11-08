За двойное гражданство из Казахстана выдворили граждан США и России

Сотрудники департамента полиции на транспорте за 10 месяцев этого года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлекли 3 022 иностранцев. По решению суда из страны выдворили 977 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выявлено 375 лиц с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.

Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы совместно с ПС КНБ РК была выявлена 32-летняя гражданка США, нарушившая законодательство Республики Казахстан о гражданстве.

"Правонарушительница привлечена к административной ответственности за несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства. Решением суда женщина выдворена за пределы РК с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет", - рассказали в полиции.

Аналогичные правонарушения двойного гражданства также выявлены у трех граждан Российской Федерации в аэропорту города Алматы.