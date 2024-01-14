За две недели нового года на трассах страны полицейские спасли более 400 человек

С начала года более 14 тысяч автомашин сопроводили полицейские на автодорогах, из снежных заносов вытащили 109 автомобилей, спасли 412 человек, застрявших на закрытых трассах, в том числе 53 ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Часто на дорогах в непогоду оказываются иностранцы, которые едут через Казахстан транзитом в рейсовых автобусах. При поломке транспорта они могут надеяться на помощь только полицейских и спасателей.

14 января во время патрулирования трассы республиканского значения Самара-Шымкент сотрудники роты патрульной полиции на территории Хромтауского района Актюбинской области увидели пассажирский автобус, вышедший из строя.

Выяснилось, что в автобусе 24 пассажиров – граждан Узбекистана – ехали из Москвы в Узбекистан.

Полицейские вывезли всех в ближайший кемпинг. Среди эвакуированных никто в медицинской помощи не нуждался. Как правило, иностранных граждан, вывезенных с трасс, размещают в ближайших пунктах обогрева. Там они находятся до устранения поломки и открытия дорог, чтобы продолжить свой путь.

Стражи порядка убедительно просят казахстанцев и гостей страны соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду.

По данным ведомства, к этому часу закрыты 25 участков автодорог в 7 областях страны.