В преддверии праздника Наурыз статисты посмотрели как изменились показатели производства национальных напитков, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам двух месяцев 2025 года производство кумыса увеличилось на 7,2%.

Так, всего за январь-февраль 2025 года в натуральном выражении произведено 178 тонн кумыса, тогда как в соответствующем периоде 2024 года было произведено на 12 тонн меньше данного молочного продукта.



В то же время производство шубата сократилось на 2,8%. За первые два месяца 2025 года было выпущено 184 тонны шубата - на 5 тонн меньше, чем за аналогичный период 2024 года.



Стоит отметить, что за 2023 год производство кумыса составило 1812 тонн, а за 12 месяцев 2024 года - 1541 тонну. Производство шубата в 2023 году достигло 1813 тонн, а в 2024 году - 1865 тонн.