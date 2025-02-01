По итогам сентября 2024 года в экономике было занято 298,5 тыс. казахстанцев старше трудоспособного возраста - на 92,7 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2022-го. Это данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают аналитики ranking.kz, за два года в Казахстане на 45,1% выросла численность работающих пенсионеров. Больше всего таких работников - 39,9%, или 119 тыс. человек - трудилось в сельском хозяйстве. Пятая часть работающих пенсионеров была занята в торговле, 16,2% - в сферах образования и здравоохранения.

Статистика показывает, что численность работающих пожилых казахстанцев за два года выросла во всех отраслях экономики. Разница только в динамике. Например, в строительстве, госуправлении, финсекторе стало в 3 раза больше работающих пенсионеров, в сфере транспорта и логистики, в торговле, в социальных отраслях - в 2 раза больше.

Самой многочисленной возрастной группой работающих пожилых граждан являются те, кто только вышли на пенсию и ещё не достигли 65 лет. Наименьшая по численности категория - люди старше 85 лет. Только вдумайтесь: более 700 казахстанцев в таком преклонном возрасте в 2023 году продолжали работать. А ведь тремя годами ранее таких людей в РК вовсе не было.

Чтобы проверить гипотезу о том, что основная часть казахстанцев, трудящихся на пенсии, делают это ради передачи опыта молодым, давайте посмотрим, кем они работают. Итак, как показывают отчёты БНС, больше половины (59,1%) всех работающих в возрасте от 65 лет по итогам сентября прошлого года были неквалифицированными рабочими. Таких в стране насчитывалось 69,3 тыс. человек. Основная их часть пришлась на неквалифицированную рабочую силу в фермерских хозяйствах - скотников, чабанов, доярок и т. д. Помимо этого, 7,6 тыс. пенсионеров в своём пожилом возрасте трудились уборщиками или выполняли иную работу обслуживающего персонала. Всего за два года численность таких работников выросла сразу в 22 раза — с 339 до 7,6 тыс. человек. Уличных торговцев старше 65 лет стало больше в 13 раз — с 395 до 5,2 тыс. человек. Численность неквалифицированных сборщиков мусора выросла на 79,1%, до 3,7 тыс. человек. Какие обстоятельства, кроме нехватки денег на еду и лекарства, заставили всех этих людей в своём возрасте идти работать прислугой или уборщиками?

Данные БНС показывают и следующие тенденции. За два года в стране резко сократилась численность специалистов в возрасте от 65 лет в сфере здравоохранения и образования. Тех, кто на самом деле ещё могли быть менторами для молодого поколения и продолжать свой умственный труд, стало намного меньше. Зато значимо выросла численность пожилых специалистов-профессионалов, которые пошли работать в бизнес и администрирование. Таких работающих пенсионеров на рынке труда насчитывалось более 8 тыс. человек. К слову, сами чиновники оказались тоже не прочь продолжить работать после 65-го дня рождения. Два года назад в стране было всего 58 работающих руководителей высшего звена, законодателей и госслужащих. По итогам сентября 2024-го их численность уже составляла 423 человека.