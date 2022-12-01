За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана

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Депутат сената Дана Нуржигит высказалась о проблеме суицида среди военнослужащих. Она призвал кабинет министров усилить работу по сохранению жизни и здоровья военнослужащих, передает BaigeNews.kz. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к премьер-министру страны.

По словам депутата, за последние два года скончались 237 военнослужащих, из них 89 умерли от болезней, 62 — в результате ДТП, а 50 — покончили жизнь самоубийством. Сенатор отметила, что для улучшения ситуации важно проводить наблюдение за психологическим состоянием не только призывников, но и подростков.

"Мы считаем, что здоровье, психика, психология мальчиков в возрасте 13-14 лет должны находиться под постоянным наблюдением. Желательно, чтобы перед призывной комиссией был собран весь психофизический портрет ребенка, вся информация была собрана в специальной электронной книжке. В настоящее время из-за отсутствия упомянутого выше специального документа в армию приходят нездоровые юноши, чтобы заполнить обязательную квоту", — сказала Нуржигит.

Рассказала сенатор и о важности поднятия статуса военнослужащих в обществе и об улучшении их благосостояния. По ее словам, и тут накопилось много вопросов, которые требуют своего решения.

"Заработная плата солдата первого года службы по контракту в рядах Вооруженных сил составляет 69-78 тысяч тенге. Когда повысилась заработная плата врачей Казахстана, военные врачи страны оказались вне этого повышения, и сегодня их заработная плата составляет 200 тысяч тенге. С 2021 года в рамках программы "Отбасы банк" увеличен первоначальный взнос с пяти до 20 процентов. Ну, а как молодой военный специалист, у которого военная зарплата не превышает 100 тысяч, будет платить первые 20%? После этого, что можно сказать о статусе военного в обществе?" — заявила депутат.

Дана Нуржигит озвучила ряд предложений, направленных на усиление межведомственного взаимодействия в вопросах сохранения и контроля за состоянием здоровья допризывников и призывников, создание электронного регистра их здоровья и по повышению благосостояния военнослужащих.