За досрочную агитацию с предвыборной гонки сняли Олжаса Сулейменова

Фото: instagram.com/olzhas_suleimenov

Решением суда кандидата в депутаты мажилиса парламента Олжаса Сулейменова отстранили от предвыборной гонки. Причиной, как он сам сообщил на своей странице в Instagram, стало нарушение избирательного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы помните, мы посетили наш округ с мобильным штабом, чтобы встретиться с жителями округа №5. Оказывается, в этой работе выявили нарушение закона. Мы делали это не только потому что Алматы - большой город. Мы включили все наши ресурсы и только начинали активную работу. Жаль... Без кампании, без мандата мы также будем продолжать нашу работу", - написал он.

Напомним, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия дала согласие генеральной прокуратуре на привлечение кандидата в мажилис Олжаса Сулейменова к ответственности. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ЦИК. Как известно, причиной стало проведение предвыборной агитации в период её запрещения.