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instagram.com/olzhas_suleimenov Сегодня, 08:30
158
Сегодня, 08:30
158
Фото: instagram.com/olzhas_suleimenov

За досрочную агитацию с предвыборной гонки сняли Олжаса Сулейменова

Решением суда кандидата в депутаты мажилиса парламента Олжаса Сулейменова отстранили от предвыборной гонки. Причиной, как он сам сообщил на своей странице в Instagram, стало нарушение избирательного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы помните, мы посетили наш округ с мобильным штабом, чтобы встретиться с жителями округа №5. Оказывается, в этой работе выявили нарушение закона. Мы делали это не только потому что Алматы - большой город. Мы включили все наши ресурсы и только начинали активную работу. Жаль... Без кампании, без мандата мы также будем продолжать нашу работу", - написал он. 

Напомним, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия дала согласие генеральной прокуратуре на привлечение кандидата в мажилис  Олжаса Сулейменова к ответственности. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ЦИК. Как известно, причиной стало  проведение предвыборной агитации в период её запрещения.

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#кандидат #Мажилис #агитация #нарушение #AMANAT #Алматы #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
158
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