За девять месяцев в Западно-Казахстанскую область привлечено 437 млрд тенге инвестиций
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Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил о работе по привлечению инвестиций в регион, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам акима, за девять месяцев текущего года в основной капитал привлечено 437 миллиардов тенге инвестиций, в том числе доля частных инвестиций составила 342 миллиарда тенге. В результате создано более 1 тысячи новых рабочих мест.
В промышленности в этом году произведено продукции на 2,6 триллиона тенге.
В планах на последующие пять лет ― реализация 42 инвестиционных проектов на сумму 2,4 трилллиона тенге. Это значит, что в регионе будет создано более 10 тысяч рабочих мест.
Глава региона назвал значимые инвестиционные проекты, реализуемые на сегодня.
Так, с компанией "КазахКалиум" реализуется проект "Строительства обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей на базе месторождения "Сатимола".
Совместно с китайским инвестором "China Energy" планируется строительство двух ГТЭС мощностью по 100 МВт до 2028 года.
Совместно с турецкой компанией Bilgili Group будет налажено производство бытовой химии.
В регионе налажено производство алюминиевых изделий на базе Уральского трансформаторного завода.
Ведется строительство двух овощехранилищ мощностью 15 тысяч тонн
Кроме того, в начале ноября текущего года в рамках круглого стола по глобальным инвестициям был подписан меморандум с южнокорейским инвестором на сумму 81 миллиард тенге, с созданием 120 новых рабочих мест. Среди планируемых проектов предусматривается строительство комплекса по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов, тепличного комплекса, а также станции по производству электроэнергии из солнечных панелей.
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