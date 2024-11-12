За девять месяцев в Западно-Казахстанскую область привлечено 437 млрд тенге инвестиций

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил о работе по привлечению инвестиций в регион, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам акима, за девять месяцев текущего года в основной капитал привлечено 437 миллиардов тенге инвестиций, в том числе доля частных инвестиций составила 342 миллиарда тенге. В результате создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

В промышленности в этом году произведено продукции на 2,6 триллиона тенге.

В планах на последующие пять лет ― реализация 42 инвестиционных проектов на сумму 2,4 трилллиона тенге. Это значит, что в регионе будет создано более 10 тысяч рабочих мест.

Глава региона назвал значимые инвестиционные проекты, реализуемые на сегодня.

Так, с компанией "КазахКалиум" реализуется проект "Строительства обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей на базе месторождения "Сатимола".

Совместно с китайским инвестором "China Energy" планируется строительство двух ГТЭС мощностью по 100 МВт до 2028 года.

Совместно с турецкой компанией Bilgili Group будет налажено производство бытовой химии.

В регионе налажено производство алюминиевых изделий на базе Уральского трансформаторного завода.

Ведется строительство двух овощехранилищ мощностью 15 тысяч тонн

Кроме того, в начале ноября текущего года в рамках круглого стола по глобальным инвестициям был подписан меморандум с южнокорейским инвестором на сумму 81 миллиард тенге, с созданием 120 новых рабочих мест. Среди планируемых проектов предусматривается строительство комплекса по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов, тепличного комплекса, а также станции по производству электроэнергии из солнечных панелей.