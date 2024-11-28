За детей страшно: Как жители Усть-Каменогорска переживают небывалый смог

Затянувшийся штиль в Усть-Каменогорске принес горожанам не только туман и плохую видимость на дороге. Жители уверены, что именно из-за серой, густой пелены, накрывшей город, у них появился кашель, першение в горле, головная боль и даже резь в глазах. Впрочем, экологи и синоптики называли ситуацию – обычной и предупредили: штиль продлится до конца ноября. О ситуации в городе читайте в материале корреспондента ВaigeNews.kz.

Дышать нечем!

В эти дни жители Усть-Каменогорска не скрывали своих эмоций.

"Я всю жизнь здесь прожил – без малого 70 лет! Да, в безветрие у нас усугубляется ситуация, потому в черте города много промышленных предприятий и в результате накапливаются вредные вещества, а мы этим всем этим дышим. Но то, что было последние три-четыре дня … это просто что-то ужасное! Воздух видно же было! При тумане так не бывает", - говорит житель Усть-Каменогорска Иван Сидорович Кочин.

Солидарна с ним и другая жительница города – Макпал Ахметжанова. По ее словам, больше всего в этой ситуации страдают дети.

"У меня двое детей – 13-летняя дочь и 5-летний сын. Так вот, наша Дочь разболелась – температура, рвота головная боль. И эти симптомы – у большей части ребят из ее класса! Школу даже не пошли. А наш мальчик просто слег с головной болью и температурой. Скорую вызывали, врачи так и сказала – пейте больше воды и ждите, когда НМУ (неблагоприятные метеоусловия) пройдут. Как выживать в таких условиях? Чем спасаться? Окна не открыть, не проветрить, на улицу не выйти. За детей страшно, им как здесь дальше? " - задается вопросом Макпал Ахметжанова.

Также женщина недоумевает по поводу того, почему школьников на эти дни не перевели на дистанционное обучение?

"Все мы знаем, что врачи рекомендуют в дни НМУ по возможности не выходить на улицу. Но смотришь, школьники идут в школу, а малышей еще в садик ведут! Если в мороз, сильный ветер и даже резкое потепление обучение происходит на дому, то здесь-то какие проблемы сделать тоже самое? ", - возмущается Макпал Ахметжанова.

Отметим, что таким же вопросом задавались многие родители.

Лед тронулся?

Надо отметить, что впервые в истории Усть-Каменогорска родители школьников, которым приходится в НМУ идти в школу, а потом обратно, были услышаны. Сегодня в городе официально объявили, что 28-29 ноября школьники будут учиться дистанционно, а 27-го их отпустили пораньше. Всего в Усть-Каменогорске насчитывается 53 тысячи школьников.

"В городе объявили НМУ 2 степени, в результате у многих детей ухудшилось самочувствие", - пояснили в управлении образования ВКО.

Кстати, в управлении здравоохранения ВКО подтвердили, что в эти дни увеличилось количество обращений с заболеваниями верхних дыхательных путей. Рост зафиксирован на 10-11 процентов. Но, отмечают здесь, диагнозов, связанных с воздействием химических веществ нет.

Впрочем, каждый устькаменогорец знает, что врачи в таких случаях всегда ставят ОРВИ просто потому, что диагноза "химический ожог горла" нет международной классификации болезней. А с ОРВИ, по данным статистики управления здравоохранения, в Усть-Каменогорске пролечено. Причину заболевания здесь не называют, а вот советы, как уберечь себя и свое здоровье в НМУ, дают охотно. Их каждый устькменогорец с детства отлично знает: пить больше воды, стараться меньше находиться на улице, надевать маски, не забывать про активированный уголь и сорбенты.

Удивило и другое. Впервые глава региона признал, что проблемы со здоровьем у жителей Усть-Каменогорска из-за НМУ есть.

"Я не могу говорить людям о том, что превышения ПДК (предельно допустимая концентрация) нет, когда я сам начинаю кашлять при выходе на улицу. Я уверен, что жители Усть-Каменогорска должны знать, как обстоят дела в каждом микрорайоне города: будь то Куленовка, Согра, КШТ или зона промышленных предприятий", - сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на специально собранном совещании.

Более того, он отметил, что главная проблема жителей города – это экология, а потому необходимо, по его словам, проверить, как соблюдаются меморандумы, заключенные с предприятиями, в том числе на обновление оборудования и планов по снижению выбросов в атмосферу.

Температурная инверсия

А вот у синоптиков свои объяснения создавшихся условий, а главное – пока никаких утешительных прогнозов.

"Согласно нашего анализа, именно с октября по январь насчитывается наибольшее количество дней с НМУ. Причина - в погоде. То есть в этот период отмечаются штиль, туман, безветрие и инверсия. Продлиться может до 14 дней, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" Любовь Бухтоярова.

По прогнозам синоптиков, сохранится такая ситуация до конца ноября.

"При понижении температуры воздуха должна происходить естественная воздуха, а у нас сейчас обратный процесс – все скапливается и не происходит циркуляции воздуха. Соответственно происходит и накопление загрязняющих веществ. На данный момент метеостанция зафиксировала 93% влажности", - пояснила начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" Любовь Бухтоярова.

Экологи зафиксировали превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe. Также РГП "Казгидромет" зафиксировало превышение среднесуточных ПДК диоксиду серы, по оксиду углерода и PM2.5.

По словам руководителя департамента экологии ВКО Азамат Тауырбекова, в эти дни сотрудники-экологи работают в усиленном режиме, проводя замеры воздуха по всему городу. Сделать это не всегда бывает просто.

"В Усть-Каменогорске 58 объектов первой категории, из них только "Казцинк" подписался под тем, чтобы при НМУ проводить замеры непосредственно на их источниках. А реальную оценку дают только замеры на территории источника. Для того, чтобы зайти и сделать проверку, необходимо пройти регистрацию в органах правовой статистики и спецучетов, а чтобы это сделать – нужно основание. Это - обращение физический и юридических лиц по конкретным фактам загрязнения в отношении конкретного субъекта с предоставлением подтверждающего материала. Просто так зайти с проверкой на предприятие экологи не могут – связаны руки у экологических инспекторов", - говорит Азамат Тауырбеков.

Отметим, что сегодня общественники, депутаты, экологи ВКО провели рейд по контролю состояния экологической обстановки в городе. Одно из предприятий, куда попала группа с проверкой как раз и была промышленная площадка ТОО "Казцинк", второе – маслоэкстракционный завод АО "Май".

По результатам замеров на первом предприятии превышений предельно допустимых выбросов (ПДВ) не зафиксировано, на втором - зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлора.

Фото: Юлия Чернявская.