За день из Астаны вывезли около 55 тысяч кубометров снега
В уборке улиц задействованы 1600 единиц техники.
Сегодня, 19:14
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Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
106Фото: акимат Астаны
В Астане уже несколько дней продолжается снегопад. Уборку улиц коммунальные службы ведут круглосуточно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
В ночь на 22 января на уборку снега вышли свыше 300 дорожных рабочих и более 1 600 единиц спецтехники.
За дневную смену 21 января из столицы на снежные полигоны 4343 рейсами вывезено почти 55 тысяч кубометров снега.
По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах.
В Астане действуют несколько снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники.