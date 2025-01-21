В Астане уже несколько дней продолжается снегопад. Уборку улиц коммунальные службы ведут круглосуточно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

В ночь на 22 января на уборку снега вышли свыше 300 дорожных рабочих и более 1 600 единиц спецтехники.

За дневную смену 21 января из столицы на снежные полигоны 4343 рейсами вывезено почти 55 тысяч кубометров снега.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах.

В Астане действуют несколько снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники.