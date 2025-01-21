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За день из Астаны вывезли около 55 тысяч кубометров снега

В уборке улиц задействованы 1600 единиц техники.

Сегодня, 19:14
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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Фото: акимат Астаны

В Астане уже несколько дней продолжается снегопад. Уборку улиц коммунальные службы ведут круглосуточно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

В ночь на 22 января на уборку снега вышли свыше 300 дорожных рабочих и более 1 600 единиц спецтехники.

За дневную смену 21 января из столицы на снежные полигоны 4343 рейсами вывезено почти 55 тысяч кубометров снега.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах.

В Астане действуют несколько снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники.

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