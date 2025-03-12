В Астраханском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина Б. за дачу ложных показаний. В ходе расследования и в зале заседаний мужчина рассказывал разные версии событий, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что Б. в ходе досудебного расследования уголовного дела при допросе как свидетель дал свои показания о произошедшем. Но уже в суде дал иные показания, хотя был предупреждён об уголовной ответственности за дачу ложных показаний по статье 420 УК и принёс клятву. В ходе судебного заседания Б. изменял показания несколько раз, путался в них, пытаясь ввести суд в заблуждение, с целью оказать содействие подсудимому, с которым находился в дружеских отношениях", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учёл отсутствие у Б. судимости, признание вины и раскаяние. Ему назначено пять лет лишения свободы условно, с установлением пробационного контроля.