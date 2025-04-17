Вопиющий случай произошёл в Костанайском центре социальных услуг для детей с особенностями развития. Воспитатель несколько раз прижигала 16-летнюю девочку утюгом. Этот факт обнаружили с помощью камер видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Ожоги на теле воспитанницы заметила медсестра. Она сообщила директору центра, которая вызывала полицейских. При просмотре камер заметили, что одна из воспитательниц держит в руках утюг и касается им тела девочки.

Подросток серьезно не пострадала, обошлось без госпитализации. После выяснения всех обстоятельств и служебного расследования, была уволена воспитатель и директор центра. Остальным сотрудникам объявлен строгий выговор.

"На видео мы увидели, как воспитатель, она в открытую не ходила с утюгом, она его конечно же прятала, но камера зафиксировала. Она поясняет тем, что у неё в этот день были какие-то проблемы в семье. И она не выдержала. Так поясняет", - сказала замруководителя Управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алия Мекебаева.

Воспитатель проработала в центре 15 лет. Подобных случаев ранее выявлено не было. Сейчас в отношении неё полицейские возбудили уголовное дело по статье "Истязание".