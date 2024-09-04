За что Аскара Садыкова лишили депутатского мандата
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Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, почему принято решение исключить Аскара Садыкова из рядов членов организации, передаёт BaigeNews.kz.
"В отношении Садыкова поступил ряд обращений, которые рассмотрены на пленуме и нашли подтверждение. Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм", - заявил Азат Перуашев.
В пример он привел заявление о неоднократных домогательствах со стороны Аскара Садыкова, поступившее от сотрудницы парламента.
"В доказательство приведён скрин его сообщений к ней на WhatsApp. Оскорбительные предложения от 17 апреля она проигнорировала. Тем не менее, 15 мая он повторил аналогичные действия, и, судя по заявлению, такие домогательства совершались им регулярно и в другие дни. Проблема в том, что жертва харассмента не могла обратиться за правовой защитой, ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата. В ходе пленума на моё замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий он заявил, что он депутат и "имеет право говорить кому хочет и что хочет". Поэтому мы убрали эту "помеху" и приняли решение о лишении Садыкова статуса депутата", - добавил лидер партии "Ак жол".
Решение, по его словам, позволяет жертве защитить честь и достоинство.
"Как видите, ситуация довольно грязная, и мне очень не хотелось ни читать чужую переписку, ни тем более её публиковать. Однако наше молчание некоторые расценили превратно, в том числе с подачи самого Садыкова, который в одном интервью даже сравнил себя с героическими жертвами репрессий 1937 года, пострадавшего "за правду". Мы вынуждены показать, какая это правда, и, поверьте, есть и другие эпизоды и документы. Пленум принял решение об исключении Садыкова из партии, исходя из конкретных фактов", - резюмировал Азат Перуашев.
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