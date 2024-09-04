За что Аскара Садыкова лишили депутатского мандата

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, почему принято решение исключить Аскара Садыкова из рядов членов организации, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении Садыкова поступил ряд обращений, которые рассмотрены на пленуме и нашли подтверждение. Обращения касались его действий, в том числе связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм", - заявил Азат Перуашев.

В пример он привел заявление о неоднократных домогательствах со стороны Аскара Садыкова, поступившее от сотрудницы парламента.

"В доказательство приведён скрин его сообщений к ней на WhatsApp. Оскорбительные предложения от 17 апреля она проигнорировала. Тем не менее, 15 мая он повторил аналогичные действия, и, судя по заявлению, такие домогательства совершались им регулярно и в другие дни. Проблема в том, что жертва харассмента не могла обратиться за правовой защитой, ввиду неприкосновенности Садыкова как депутата. В ходе пленума на моё замечание о недопустимости выявившихся неправомерных действий он заявил, что он депутат и "имеет право говорить кому хочет и что хочет". Поэтому мы убрали эту "помеху" и приняли решение о лишении Садыкова статуса депутата", - добавил лидер партии "Ак жол".

Решение, по его словам, позволяет жертве защитить честь и достоинство.