  • 21 Июля, 09:27
  • BAIGENEWS

За чей счёт министерство транспорта хочет ремонтировать и строить дороги

Сегодня, 08:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
98
Фото: pixabay.com

В этом выпуске программы "Асык" на BaigeNews.kz коснёмся смертности на казахстанских дорогах. И, конечно, основной причины сложившегося положения дел, когда в год страна теряет в ДТП население небольшого города.  А причина простая и давно, особенно там наверху, всем понятная —  состояние дорожной инфраструктуры. 

Состояние автомобильных дорог, другими словами, катастрофическое. Половина всех смертельных случаев на дорогах приходится на загородные трассы, из которых только 2% соответствуют 1 категории, то есть, по сути, могут в полной мере считаться нормальными дорогами в 21 веке. 

По самым скромным прикидкам, отремонтировать или построить с нуля в республике необходимо ещё 148 тысяч километров дорожного полотна. Но где брать на это деньги? Министр транспорта недавно объявил, что прежде всего хотят поднять плату за проезд по автобанам и начать штрафовать тех, кто систематически отказывается платить. Но этим глобально проблему не решить! 

Финансы требуются колоссальные. Именно поэтому профильный министр предлагает взять денег в кредит. На каких условиях и как планирует отдавать – вопрос самый интересный…

Подробнее — в новом выпуске программы "Асык".

Самое читаемое

Наверх