За чей счёт министерство транспорта хочет ремонтировать и строить дороги

В этом выпуске программы "Асык" на BaigeNews.kz коснёмся смертности на казахстанских дорогах. И, конечно, основной причины сложившегося положения дел, когда в год страна теряет в ДТП население небольшого города. А причина простая и давно, особенно там наверху, всем понятная — состояние дорожной инфраструктуры.

Состояние автомобильных дорог, другими словами, катастрофическое. Половина всех смертельных случаев на дорогах приходится на загородные трассы, из которых только 2% соответствуют 1 категории, то есть, по сути, могут в полной мере считаться нормальными дорогами в 21 веке.

По самым скромным прикидкам, отремонтировать или построить с нуля в республике необходимо ещё 148 тысяч километров дорожного полотна. Но где брать на это деньги? Министр транспорта недавно объявил, что прежде всего хотят поднять плату за проезд по автобанам и начать штрафовать тех, кто систематически отказывается платить. Но этим глобально проблему не решить!

Финансы требуются колоссальные. Именно поэтому профильный министр предлагает взять денег в кредит. На каких условиях и как планирует отдавать – вопрос самый интересный…

Подробнее — в новом выпуске программы "Асык".