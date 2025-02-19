Какие участки железной дороги в Казахстане отремонтируют по поручению Президента, озвучили в министерстве транспорта, передает BaigeNews.kz.

Заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта профильного ведомства Нуржан Кельбуганов рассказал, за чей счет будут развивать казахстанский участок Транскаспийского маршрута.

"Глава государства на расширенном заседании правительства поручил построить новый участок "Мойынты - Кызылжар" протяженностью 366 километров. Кроме этого планируется модернизация участка "Кызылжар - Сексеул" - 712 километров, "Шалкар - Бейнеу" 470 километров, а также будет модернизация участка "Бейнеу - Актау - Жетыген - Алтынколь". На это предусмотрены средства КТЖ. Собственными и заемными средствами планируют провести данную работу", - рассказал Нуржан Кельбуганов.

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