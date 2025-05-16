Ежегодно в третье воскресенье мая во всём мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В 2025 году эта дата приходится на 18 мая. Цель памятного дня — напомнить обществу о необходимости борьбы с ВИЧ/СПИДом, профилактики заболевания и поддержки тех, кто живёт с ВИЧ, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции гАстаны, в столице проводится целый ряд мероприятий, направленных на повышение осведомлённости, расширение доступа к тестированию и лечению.

За первые четыре месяца 2025 года в Астане прошли обследование на ВИЧ более 160 тысяч человек, что составляет 12% охвата населения.

93% состоящих на учете пациентов получают антиретровирусную терапию (АРТ), что в 5 раз превышает показатель десятилетней давности.

Уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку не превышает 0,5%, благодаря своевременной терапии.

Также активно внедряется экспресс-тестирование среди ключевых групп населения с помощью неинвазивных методов через СПИД-сервисные НПО.

Ко дню памяти в Астане организованы тематические акции:

15 мая — День открытых дверей в Центре по профилактике ВИЧ-инфекции;

16 мая — экспресс-тестирование в ТРЦ "Хан Шатыр" для всех желающих;

16 мая — встреча со студентами Казахского агротехнического университета, посвящённая профилактике ВИЧ.

За 4 месяца 2025 года в столице зарегистрировано 130 новых случаев ВИЧ, 60% из которых — у граждан в возрасте 20–39 лет.

Центр по профилактике ВИЧ-инфекции призывает жителей города заботиться о своём здоровье, проходить тестирование и не забывать о важности своевременного выявления и лечения.