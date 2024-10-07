За АЭС на референдуме проголосовали почти 70% опрошенных избирателей – exit poll

По данным exit poll, на референдуме по строительству АЭС в Казахстане "за" проголосовали 69,8% опрошенных избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

"Результаты exit poll, следующие. Заявили о том, что проголосовали за строительство АЭС, 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что выразили своё несогласие, 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%", – сообщил аналитик частного фонда "Институт комплексных социальных исследований – Астана" Алибек Тажибаев на брифинге в СЦК.

По его данным, опрос проведён на 189 избирательных участках, в нём приняли участие 283 519 человек.

Согласно данным областных и городских участковых избирательных комиссий, бюллетени для голосования на референдуме по строительству АЭС получили 63,87% от общего количества граждан, включённых в списки.

Участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. Территориальные комиссии к утру 7 октября проинформируют ЦИК о предварительных результатах голосования.

По данным Генпрокуратуры, в день голосования установлено два нарушения, которые касались фактов незаконного опроса и незаконной агитации. Во всех случаях граждане признали вину и на них наложены административные штрафы.

В МВД заявили, что ни на одном из 10 тысяч избирательных участков по стране не допущено нарушения общественного порядка.