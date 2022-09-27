За 2022 год выявлено почти 2000 наркопреступлений - МВД

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Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в текущем году было выявлено 1934 наркопреступления, изъято 11,8 тонны наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что в 2019 и 2020 годах реклама, пропаганда и сбыт наркотиков через интернет отнесены к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. Активизация работы по их пресечению привела к статистическому росту особо тяжких преступлений на три процента (с 1549 до 1602).

"Каждое третье из зарегистрированных особо тяжких преступлений приходится на наркопреступления (533). Порядка трехсот из них совершены посредством сети интернет. Всего с начала года в ходе мониторинга выявлено 1772 наркосайта. Все они заблокированы с помощью системы "Кибернадзор". За каждым таким интернет-магазином стоят целые преступные группы, с сетью наркодилеров, курьеров, закладчиков. Ликвидация одного такого электронного ресурса – это сотни спасенных жизней", - подчеркнул он.

По его словам, особую опасность представляют нарколаборатории и притоны, которые получили развитие в период пандемии в условиях "закрытых" границ. Они ежедневно производят килограммы смертоносных веществ.

"Только с начала года ликвидированы 33 таких цеха, изъято 105 кг синтетики или свыше 200 тысяч разовых доз, стоимостью два миллиарда тенге. Так, в Павлодаре задержан сбытчик наркотиков через интернет-магазин. У него изъято 1,5 кг "синтетики". В ходе совместной спецоперации с российскими коллегами ликвидирована транснациональная наркогруппа. У этих преступников в Омске и Таразе изъяты 260 кг синтетических наркотиков, стоимостью 9,5 миллиона долларов США", - отметил он.

Это только один вид наркотиков, который с октября прошлого года приравнен к тяжелым видам. Уголовная ответственность за его хранение уже наступает с одного грамма (ранее с 50 г), сказал министр.