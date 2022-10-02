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За 20 лет из Северного Казахстана в другие страны уехали более 100 тысяч человек
Внезапно из-за мировых событий на границе с Северо-Казахстанской областью возникли очереди из граждан России, пожелавших на некоторое время покинуть страну. Среди них почти наверняка есть и те, кто когда-то уехал в обратном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Только за последние 20 лет их Северо-Казахстанской области в Россию уехали почти 80 тысяч человек. Еще около 20 тысяч направились на ПМЖ в другие страны. При этом, никаких войн Казахстан в этот момент не вёл, территориальных споров не имел.
Если рассматривать динамику миграции из СКО с 1991 года, то цифры были бы куда более катастрофическими: напомню, население области с 912,1 тысячи человек уменьшилось до 537 тысяч человек (если не считать 5 тысяч с начала 2022 года). То есть абсолютный минус в количестве жителей составил 375 тысяч человек. Но можно взять за отправную точку относительно спокойные годы нового тысячелетия.
По данным департамента статистики СКО (исключительно официальные цифры) с 2000 по 2021 год на ПМЖ только в другие страны уехали 105 053 человека. Из них 79 106 человек отправились именно в Россию. Ещё 20 335 - уехали в Германию. "Вклад" других стран можно считать незначительным.
За то же время в СКО приехали 47 965 человек. Основной приток был из России (24 082), Узбекистана (11 278) и Монголии (6 992).
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