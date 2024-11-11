За 15 минут ликвидировали пожар в Астане

В столичном районе Нура загорелась наружная обшивка одного из жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"На приём и обработку сообщения, выезд и следование к месту пожара, разведку, развёртывание сил и средств, а также ликвидацию горения у команды профессионалов МЧС ушло всего лишь 15 минут.

МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.