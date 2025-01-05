Это стало второй по величине ценой за всю историю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kyodo News.

Аукцион стартовал в 05:10 (по местному времени) на рынке Тоёсу, который стал за последние годы одним из главных туристических мест столицы. 276-килограммового тунца выловили у берегов Омы в префектуре Аомори. Его приобрели совместно оптовая компания и компания, управляющая сетью ресторанов Sushi Ginza Onodera.

В 2019 году голубой тунец был продан за 333,6 млн йен — рекордная цена с момента начала сбора данных в 1999 году. Однако с пандемией COVID-19 цена в 2021 году резко упала до 20,8 млн йен. Затем она поднялась до 36 млн йен в 2023 году и 114,2 млн йен в 2024 году.

По данным агентства, данная продажа вселяет надежды на дальнейшее восстановление экономики Японии.

Ранее китайский миллиардер съел купленный на аукционе за 6 млн долларов банан.