За 10 месяцев рост экономики Жамбылской области составил 4,5%

Об итогах развития Жамбылской области за январь-октябрь 2024 года рассказал глава региона Ербол Карашукеев на площадке Службы центральных коммуникаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Карашукеев подчеркнул, что в этом году продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных в посланиях Главы государства.

За 10 месяцев рост экономики составил 4,5%. Данный показатель обеспечен положительной динамикой в промышленности, строительстве, вводе жилья, торговле, транспорте и связи. Объем промышленной продукции составил 727,8 млрд тенге.

Приоритетом остается развитие производств с высоким переделом в обрабатывающей промышленности и использование собственного сырья.

Доля обрабатывающего сектора в экономике занимает 65,4%. Основные "точки роста" – химическая и строительная индустрии.

С начала года жамбылская химическая промышленность произвела продукцию на 212 млрд тенге, обеспечивая свыше 77% экспорта области, а доля ее в объеме производства химической продукции Казахстана составляет порядка 24%.

"В регионе открыто 48 месторождений фосфоритов с запасом 13 млрд тонн. Предприятия области производят в республиканском разрезе 100% фосфора, 81% минеральных удобрений. К 2030 году планируется наладить производство до 1 млн тонн в год премиальных марок удобрений и продуктов высокого передела", - сказал глава региона.

Помимо этого, драйвером роста является строительная индустрия. Предприятия в этой отрасли производят в республиканском разрезе 87% гипса и 13% портландцемента. Самое богатое месторождение по разведанным запасам гипса в Казахстане "Улькен-Бурултау" находится в Жамбылской области.

В этом году ТОО "KORCEM" запустил новый завод по производству цемента, что позволит увеличить объём производимого цемента до 3 млн тонн.

Учитывая повышенный спрос на стройматериалы, в следующем году ТОО "Alit Holding" запускает производство сухих строительных смесей, ТОО "Кнауф Гипс Тараз" - строительство завода по производству гипсокартона.

Реализация проектов позволит увеличить ассортимент продукции до 12 наименований.

Ербол Карашукеев добавил, что в 2024 году профинансированы 1152 проекта МСБ на 31 млрд тенге. В результате, выпуск продукции субъектами МСБ вырос на 23,9%.

Ранее сообщалось, что экономика Туркестанской области показала рекордный рост.