За 10 лет количество семей в Казахстане выросло на полтора миллиона — Аида Балаева

Министр культуры и информации страны Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днём семьи, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот праздник — больше, чем просто дата в календаре. Это напоминание о том, что семья — основа нашего общества, источник любви, поддержки и силы. В семье воспитываются наши дети, закладываются важнейшие ценности и формируется будущее нашей страны", — написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что вопросы семейного благополучия и укрепления традиционных ценностей — одно из приоритетных направлений государственной политики, обозначенных главой государства. По его поручению, данному на Национальном курултае, ведётся активная работа по укреплению института семьи и сохранению преемственности поколений.

"В рамках Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года реализуются меры по поддержке семей, противодействию семейному насилию и защите семейных ценностей. Особую радость вызывает тот факт, что за последние 10 лет количество семей в Казахстане выросло на полтора миллиона и сегодня насчитывает 5,5 миллионов семей. Это говорит о том, что люди всё больше ценят стабильность и семейные отношения. Также отмечено снижение разводов на 48,6% за последние 5 лет — ещё один показатель того, что казахстанские семьи становятся крепче", — заявила Аида Балаева.

Она также рассказала, что в этом году казахстанцы впервые отметили "День матери" и "День отцов".