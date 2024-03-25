За 10 лет Китай отправил в Европу 85 тысяч контейнерных поездов, из них 80% — через Казахстан

Находясь с рабочим визитом в КНР министр транспорта Казахстана ознакомился с транспортно-логистической инфраструктурой Синьцзян-уйгурского автономного района, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, казахстанская делегация во главе с министром транспорта РК Маратом Карабаевым посетила ряд объектов транспортной инфраструктуры города Урумчи, в том числе Международный сухой порт, Центр экспресс доставки (Jitu Express), Железнодорожный экспресс хаб "Китай-Европа" и офис Синьцзянской торгово-логистической корпорации.

Кроме того, глава Минтранса Казахстана принял участие в церемонии отправки юбилейного 150 контейнерного поезда "Тяньшань" по маршруту "КНР-ЕС".

"На церемонии было отмечено, что за 10 лет образования инициативы "Один пояс – один путь" (с 2013 года) из Китая отправлено порядка 85 тысяч контейнерных поездов в западном направлении, из них 80% прошли через Казахстан", — говорится в сообщении.

В ходе посещения вышеуказанных объектов сторонами были согласованы планы организации совместных инвестиционных проектов, нацеленных на стимулирование и улучшение инфраструктуры логистики.