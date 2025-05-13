Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов озвучил прогнозы и меры на текущий вегетационный сезон. По его словам, аномально ранняя весна, слабое увлажнение почвы и риски засухи в южных регионах страны могут серьезно осложнить ситуацию в аграрном секторе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нуржан Нуржигитов напомнил, что на долю сельского хозяйства приходится более 60% общего водопотребления в стране. Из 12 кубокилометра воды, ежегодно используемой для регулярного орошения, 98% потребляется в пяти южных регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

"Текущий вегетационный сезон начался на 20 дней раньше по сравнению со среднегодовыми сроками, что обусловлено аномально тёплыми погодными условиями в весенний период. Особенностью данного сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что является существенным фактором, влияющим на водохозяйственную обстановку в южных регионах", - отметил министр.

Вследствие пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление посевов на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создаёт дополнительную нагрузку на источники орошения и повышает риск водного дефицита в последующие месяцы. По состоянию на 1 апреля текущего года в водохранилищах южных регионов было накоплено 26 млрд кубометров воды.

В Алматинской и Жетісу областях водохранилища заполнены на 99%, в Жамбылской - на 90,3%. Однако по ряду объектов, таких как Терс-Ащыбулак и Бүркітті, зафиксировано снижение объемов воды из-за нехватки осадков зимой и весной.

В бассейне Сырдарьи и Шардаринском водохранилище ситуация стабильная: фактический приток воды с начала года составил 12,6 млрд кубометров, что превышает прогноз на 1,7 млрд.

Тем не менее, в Туркестанской и Кызылординской областях уже сейчас есть риски: средняя наполненность водохранилищ там составляет лишь 75%.

Министерство прогнозирует дефицит осадков в южных и западных регионах. По информации Всемирной метеоорганизации и Северо-Евразийского климатического центра, с мая по июль в стране может наблюдаться гидрологическая засуха, особенно в бассейнах рек Жайык и Сырдарья.

С октября прошлого года проводятся масштабные работы по направлению талых и паводковых вод в озерные системы и пастбища – это около 15,7 млрд кубометров воды. Только в озеро Балхаш было сброшено 3,8 млрд кубов.

Министр Нуржигитов обозначил три стратегических направления для предотвращения кризиса.

Первое - внедрение водосберегающих технологий. Фермеры, применяющие такие методы, будут получать приоритет при заключении договоров на водопользование.



Второе - сокращение посевов влаголюбивых культур. До конца года планируется уменьшить площади под рис и хлопок на 41 тыс. гектаров, в том числе в Кызылординской области – на 8,1 тыс. га.

Третье - ограничение водозависимого земледелия в особо проблемных точках. Например, в Жамбылской области водохранилище Бүркітті заполнено лишь на 27%, вТуркестанской – вводятся меры по использованию вертикального дренажа и насосной техники.

Кроме того, министерство ужесточает контроль за водопользованием и борьбу с "черным рынком" воды.

Для бесперебойного водоснабжения в поливной сезон уже отремонтированы 488 гидротехнических сооружений и очищено 627 км ирригационных каналов. До конца года планируется восстановить более 2 тыс. км. Для этих целей закупаются 757 единиц спецтехники, из которых 303 уже поступили в регионы.