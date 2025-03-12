Южные садоводы вырастили тонну конопли в теплице
Тонна наркотиков и аресты.
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В Алматинской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД Казахстана пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно выращивала наркосодержащие растения, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе спецоперации, проведенной на территории района, были задержаны три человека, занимавшиеся культивированием конопли в специально оборудованной теплице.
В результате обыска на арендованном домовладении правоохранители обнаружили теплицу площадью 10 соток, в которой выращивалась конопля. Общий вес изъятых наркотиков, которые не успели попасть в руки наркопотребителей, составил 900 килограммов.
Задержанные подозреваемые были водворены в изолятор временного содержания, а работа по расследованию продолжается.
С начала 2025 года из незаконного оборота было изъято более двух тонн наркотических средств, включая 120 килограммов синтетических наркотиков, 600 граммов кокаина и более 140 килограммов гашиша.
В рамках борьбы с наркопреступностью Министерство внутренних дел продолжает работать по принципу "Закон и Порядок", не прекращая выявлять и пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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