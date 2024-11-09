Южная Корея может войти в состав консорциума по строительству АЭС в Казахстане

Казахстан, в рамках проекта строительства первой АЭС, изучает возможность создания консорциума с различными международными партнёрами, включая Южную Корею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Korea Times.

"Одним из приоритетных вариантов для нас является создание консорциума с разными странами и поставщиками, включая Южную Корею. Мы рассматриваем разные варианты с Японией, Южной Кореей, Россией, Канадой, США, Францией и другими. К следующему году мы объявим, кто будет основным поставщиком или группой поставщиков", - сообщил изданию заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.

Правительство Казахстана поставило амбициозную цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году, что включает в себя планы по строительству атомных электростанций.

Куантыров сказал, что склоняются к тому, чтобы в консорциум включить четыре страны: Корею, Францию, Китай и Россию.