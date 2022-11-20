Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму

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- Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября 02:25 420
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- Карантинные ограничения ужесточили в Пекине 00:53 431
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- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 19.11.2022 497
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- Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов 19.11.2022 457
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- Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области 19.11.2022 324
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- Главы центризбиркомов из разных стран оценили подготовку к выборам в Казахстане 19.11.2022 386
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- Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане 19.11.2022 461
- Ветер, туман, гололёд: какой будет погода в Казахстане 20 ноября 19.11.2022 373
- Выплаты по потере кормильца увеличатся в Казахстане 19.11.2022 491
- Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области 19.11.2022 367
- 20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец 19.11.2022 928
- О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт 19.11.2022 1178
- Рыбакина претендует на награду "Игрок года" 19.11.2022 500
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- Спасатели рискнули жизнями ради замерзающих лебедей в СКО 19.11.2022 402
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1363
- Бездомная семейчанка спасла старинный купеческий особняк в центре города 19.11.2022 1440
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 794
- Как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за границей — советы эксперта 19.11.2022 430
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- Как цифровой тенге и криптовалюты изменят жизнь казахстанцев. Интервью с представителем Binance 19.11.2022 640
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает расти 19.11.2022 488
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- Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность 19.11.2022 590
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- Почти пять тысяч семей получили АСП в Алматы 18.11.2022 550
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- Суд над Каримом Масимовым начался в Астане 18.11.2022 1196
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- Регистрация нового лекарства в Казахстане занимает пять лет - гость проекта "2022" 18.11.2022 544
- Карин: выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны 18.11.2022 524
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Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму
Юзернейм @news в Telegram продали на блокчейн-аукционе Fragment по рекордной цене 994 тысячи TON, или 1,7 миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на incrussia.ru.
Предыдущий рекорд принадлежал нику Auto. Его продали за 1,6 миллиона долларов.
Пользователь, который купил никнейм, имеет на счету 20,9 миллиона TON, или около 37,6 миллиона долларов. Ранее он приобрёл права на использование юзернеймов в Telegram — @pasta, @pizza, @discount, @insurance и других.
Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал платформу Fragment для продажи никнеймов в мессенджере в конце октября. Покупка происходит в формате блокчейн-аукциона со стартовой ценой в 90 российских рублей за никнейм. Среди популярных юзернеймов — @bank, @avia, @chat, @king.
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