Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму

Фото: pixabay.com

Юзернейм @news в Telegram продали на блокчейн-аукционе Fragment по рекордной цене 994 тысячи TON, или 1,7 миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на incrussia.ru.

Предыдущий рекорд принадлежал нику Auto. Его продали за 1,6 миллиона долларов.

Пользователь, который купил никнейм, имеет на счету 20,9 миллиона TON, или около 37,6 миллиона долларов. Ранее он приобрёл права на использование юзернеймов в Telegram — @pasta, @pizza, @discount, @insurance и других.

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал платформу Fragment для продажи никнеймов в мессенджере в конце октября. Покупка происходит в формате блокчейн-аукциона со стартовой ценой в 90 российских рублей за никнейм. Среди популярных юзернеймов — @bank, @avia, @chat, @king.