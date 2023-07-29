"Ювентус" оштрафовали на 20 миллионов евро и исключили из всех еврокубков

Фото: championat.com

УЕФА принял окончательное решение исключить туринский "Ювентус" из всех европейских соревнований на один год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.соm.

Таким образом, "старая синьора" пропустит розыгрыш Лиги конференций – 2023/2024. Помимо этого, "Ювентус" заплатит штраф в размере 20 миллионов евро.

Напомним, отстранение от еврокубков стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. "Бьянконери" должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с "Ювентуса" сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии "Ювентус" выбыл также на стадии полуфинала.