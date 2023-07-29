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  • "Ювентус" оштрафовали на 20 миллионов евро и исключили из всех еврокубков
championat.com Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22
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Фото: championat.com

"Ювентус" оштрафовали на 20 миллионов евро и исключили из всех еврокубков

УЕФА принял окончательное решение исключить туринский "Ювентус" из всех европейских соревнований на один год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.соm.

Таким образом, "старая синьора" пропустит розыгрыш Лиги конференций – 2023/2024. Помимо этого, "Ювентус" заплатит штраф в размере 20 миллионов евро. 

Напомним, отстранение от еврокубков стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. "Бьянконери" должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с "Ювентуса" сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии "Ювентус" выбыл также на стадии полуфинала.

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Сегодня, 10:22
115
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