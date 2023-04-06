Ювелирные украшения подорожали в Казахстане на треть

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Цена на обручальные кольца подскочили сразу на 36%.

Производство ювелирных и аналогичных изделий за январь-февраль 2023 года составило 212 миллионов тенге — на 6,3% больше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Среди регионов РК наибольший объём производства пришёлся на Алматы: 95,4 миллиона тенге. Следом идут Карагандинская область (33,4 миллиона тенге), Астана (24,5 миллиона тенге), Шымкент (20,5 миллиона тенге) и Восточно-Казахстанская область (15,9 миллиона тенге).

Значительные объёмы также пришлись на Костанайскую (11,8 миллиона тенге) и Павлодарскую (7,5 миллиона тенге) области. В остальных регионах выпуск в секторе не превысил миллион тенге.

"В целом за 12 месяцев прошлого года производство ювелирных и аналогичных изделий составило 1,4 миллиарда тенге — на 4,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с январём–декабрем 2021 года (когда показатель составлял 1,3 миллиарда тенге)", - сообщает портал.

Сравниваются оперативные данные за январь–декабрь 2022 года с оперативными данными за январь-декабрь 2021 года, при этом по уточнённым годовым данным за 2021 год объём производства в секторе заметно превышает оперативные показатели за 12 месяцев и составляет 1,6 миллиарда тенге.

Более двух третей объёма производства в секторе за январь-февраль 2023 года пришлось на ювелирные изделия из благородных металлов: 146 миллионов тенге — на 10,1% больше в деньгах по сравнению с январём-февралём 2022-го.

Ещё треть пришлась на прочие изделия из благородных металлов и природных или искусственных, драгоценных или полудрагоценных камней: 66 миллионов тенге — на 1,2% меньше, чем годом ранее.

"Золотые обручальные кольца в РК подорожали за год на 35,6%, в то время как годом ранее рост составлял 5,7%. Самое заметное удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области: сразу на 71,6%. Следом идут Жетысуская (на 61,7%) и Алматинская (на 60,1%) области. Практически в 1,5 раза подорожали золотые обручальные кольца в Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Меньше всего стоимость таких колец выросла в Актюбинской (на 3,7%), Атырауской (на 6,9%) и Западно-Казахстанской (на 10,7%) областях", - говорится в результатах изучения рынка ювелирных изделий.

Продажи драгоценных камней в мире сокращаются. Так, по данным агентства Rapaport, продажи одной из крупнейших алмазодобывающих компаний De Beers в феврале сократились на 24% по сравнению с февралём 2022 года. Более того, в январе 2023-го продажи также сократились — на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Компания снизила цены на бриллианты весом более 0,75 карат, но в то же время подняла цены на мелкие камни. В итоге бриллианты весом более 0,75 карат подешевели сразу на 10%, менее 0,75 карат — напротив, подорожали на 10%. При этом в течение 2022 года De Beers держала цены, несмотря на спад продаж.