В Караганде задержали ювелира, не вернувшего драгоценности 30 жительницам города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию первой обратилась 43-летняя горожанка. В середине сентября она принесла ювелиру золотые украшения, прося о незначительных исправлениях и чистке. Мастер, приняв изделия, озвучил сроки выполнения работы. Однако по истечении указанного времени он попросил об отсрочке.

Прошло три месяца. Осознав, что стала жертвой мошенничества, женщина решила обратиться в полицию. Ущерб составил 854 тысячи тенге.

Во время допроса 45-летний ювелир признался, что, столкнувшись с финансовыми трудностями, заложил золотые изделия потерпевшей в ломбард.

Полицейские, пришедшие для изъятия ювелирных украшений, были поражены количеством заложенного золота. Следователи изъяли 64 изделия стоимостью более 10 миллионов тенге.

Мужчина пытался скрыть от следствия реальное число обманутых клиентов. Установлено 30 потерпевших. Уголовное дело по факту мошенничества объединили в одно производство.



