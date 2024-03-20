Юрту в футуристическом стиле установят в Костанае в честь Наурыза

Всего в рамках празднования Наурыз в областном центре установят 30 юрт. Показать историческое жилище степных народов намерены как государственные, так и коммунальные и частные организации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Изюминкой праздника станет сюрприз от костанайского автозавода. Организаторы обещают показать горожанам футуристическую композицию в виде юрты, вместо кереге которой по всему периметру будут установлены LED-экраны. Гостям покажут видеоролики о Костанайской области и том, как производят отечественные автомобили.

"Мы хотим продемонстрировать гармонию между прошлым и настоящим. Юрта – это символ истории казахского народа, кочевого образа жизни. Наши автомобили – современный символ движения. Поэтому гости смогут не только насладиться традиционным убранством, но и пройти виртуальный тур по производству, узнать о технологических процессах и новых проектах", - рассказали представители автозавода.

В этом году решено отойти от традиционного формата проведения конкурса юрт. Местные власти решили исключить соревновательный момент и проведут мероприятие в формате фестиваля.

А гостей города, которые прибывают в праздники на авто- и железнодорожный вокзалы, аэропорт, будут встречать в установленных на территории юртах с баурсаками и сладостями.

В управлении культуры региона сообщили, что особенностью нынешнего празднования Наурыза в Костанае станет и то, что масштабные народные гуляния запланированы не только в центральной части города.

21 марта начнутся праздничные мероприятия в микрорайонах. А местный ТРЦ подготовил развлекательную программу на три дня - с 21 по 23 марта. В отдаленном микрорайоне Кунай к организации гуляний подключились не только этнокультурные объединения областной Ассамблеи народа Казахстана, но и сами жители. Они готовят концертную программу и угощение для своих соседей.

Помимо юрточного городка, порадует костанайцев и аул ремесленников. Здесь мастера национальных прикладных искусств представят свою продукцию, расскажут об их истории и технологии изготовления.