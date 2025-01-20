В Жезказгане установили юрту в шахте на глубине 650 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Речь идёт о шахте "Жомарт", расположенной в 200 км от Жезказгана, где вахтовым методом работают около тысячи горняков.

Инициировал эту идею – руководитель участка рудника "Жомарт" Акбейсен Кайырбеков, который трудится здесь с момента запуска.

"Работаем 12 часов. Обед с 13 до 14. Это время хочется провести в чистом месте, хорошо пообедать. Наша юрта расположена на семь этажей под землёй. Работа шахтера – сложная. Здесь они могут на некоторое время почувствовать уют родного дома", – говорит Акбейсен Кайырбеков.

Юрту шахтёры украсили казахскими национальными инструментами, портретами известных ханов и героев, а также ветеранов, внёсших вклад в развитие промышленности этого региона. Есть и кресло, спроектированное в ханском стиле.

"У Акбейсена много идей. Одну из них мы поддержали. Помогли подготовить помещение, сделать декорирование. Думаю, юрта важна для патриотизма, а ещё для повышения морального духа, потому что работать под землёй – тяжёлый труд", – говорит главный инженер рудника Ербол Биболов.

Помимо юрты Акбейсен Кайырбеков реализовал ещё несколько проектов. В будущем он планирует превратить небольшой участок на территории шахты в зелёный парк. Здесь уже высажено много фруктовых деревьев и установлены статуи различных животных и птиц. Всё это горнодобытчик делал в свободное от работы время.