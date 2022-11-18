Юрий Ильин навестил в больнице бойцов, пострадавших при пожаре в Астане

Фото: МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин навеcтил в больнице столичных пожарных Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, которые пострадали в ходе спасения людей, передаёт BaigeNews.kz.

Миниcтр узнал, как проходит лечение огнеборцев, встретился с родными и близкими сотрудников и пожелал им терпения, стойкости и скорейшего выздоровления.

Ильин также поинтересовался у главврача больницы, достаточно ли лекарств и получил заверения о наличии всех необходимых медикаментов.

Аскар Забикулин находится в отделении реанимации Многопрофильной городской больницы №1, площадь ожогов у него 80 процентов, состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Еще один пострадавший – командир отделения пожарной части №10 Аян Кемпиров находится в отделении комбустиологии, площадь ожогов – 7-10 процентов.

Министр вручил Кемпирову орден "Айбын" ІІІ степени, присвоенный ему указом президента Казахстана.

"Мне поручено высокое доверие от имени главы государства, во-первых, тебя поблагодарить за мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Пожелать тебе скорейшего выздоровления. Чтобы ты со своими ранами справился также, как с чрезвычайными ситуациями справляетесь. Также хочу поблагодарить врачей, присутствующих здесь, за оперативность и своевременность. По их словам, имеются улучшение и динамика в состоянии", - сказал Юрий Ильин.

Вручая награду министр поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.

Весь многотысячный коллектив МЧС также надеется на скорейшее выздоровление Аскара Забикулина, которого также ждёт государственная награда - орден "Айбын" І степени.

Ранее сообщалось о том, что министр и аким Астаны посетили семью Аскара Забикулина, вручили сертификат на трёхкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств. Семье Аяна Кемпирова окажут помощь в погашении ипотеки.

Напомним, 16 ноября подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит квартира по адресу: проспект Момышулы, 14.

Пожарные, оценив обстановку, незамедлительно приступили к проведению спасательной операции. С помощью верёвки они спустились с 12 на 11 этаж и проникли в охваченную огнём квартиру.

Боевая одежда пожарного, а за спиной дыхательный аппарат, усложняли проход через узкий оконный проём, время шло, а крики о помощи становились все громче. Помощник оперативного дежурного службы пожаротушения Аскар Забикулин принял решение снять с себя боевую одежду и зайти в горящую квартиру, в результате чего получил ожоги 80 процентов тела.

Командир отделения пожарной части №10 Аян Кемпиров, взломав дверь, проник в квартиру и вместе с Аскаром вывел 80-летнюю женщину и её 22-летнюю внучку.

В эту же минуту раздались крики женщины о том, что в соседней квартире, где было сильное задымление, остался ребёнок. Аскар, не задумываясь, забежал в квартиру, и нашёл мальчика, от испуга спрятавшегося на балконе.

Всего из пожара спасли пять человек, из них двое детей, эвакуировано десять человек.