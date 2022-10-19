Юристы прокомментировали скандал с выдвижением Альтаева на выборы

Фото: instagram.com/nurzhan_altayev

17 октября суд принял решение об аннулировании протокола выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты. Ранее сообщалось, что экс-мажилисмен выдвинут Республиканским общественным объединением "Мұқалмас", однако позже члены РОО заявили, что документы сфальсифицированы. Инцидент прокомментировали юристы, передает BaigeNews.kz.

Альтаева не допускают к выборам?

Член Центрального совета РОО "Казахстанский союз юристов" Ануарбек Скаков считает, что никаких политических претензий в сложившейся ситуации быть не может.

“Неверно говорить, что Альтаева не допускают до выборов, он сам предоставил недостоверные документы в избирательную комиссию. Есть решение суда, где уже всё установлено. Были некорректные подписи. Общественное объединение, от которого он выдвигался, само отказалось от его выдвижения. Поэтому тут никаких политических претензий нет, это объективные недостатки. Избирательная комиссия к выборам его не допустит, если оперативно он это решение в вышестоящем суде не отменит”, - сказал Ануарбек Скаков.

Руководитель движения "За честные выборы" Серик Акылбай заявил, что решение суда по делу Альтаева вполне обосновано.

“Решение суда вынесено. В нем отказано в участии в выборах кандидата Альтаева. Как юрист я считаю, что оно вполне обоснованно. Суд признал, что протокол общего собрания Республиканского общего объединения “Мұқалмас" сфальсифицирован. При подсчёте голосов учли людей, которые не являются членами организации. 11 региональных представителей были против, шесть якобы "за", остальные даже не являются членами. В целом, это полная фальсификация документа, поэтому решение суда вполне обоснованно и однозначно”, - прокомментировал Серик Акылбай.

Говоря о сроках рассмотрения и апелляции Серик Акылбай отметил, что всё было в рамках Гражданского кодекса и в соответствии с Законом "О выборах".

”Я читал комментарии Альтаева, который говорит, что материалы должны быть рассмотрены в течение двух месяцев на общих основаниях. Но в соответствии с Законом "О выборах" рассмотрение длится в течение пяти суток, и Гражданский кодекс это допускает. В данном случае, с учетом 49 статьи Закона "О выборах", применена аналогия Административного процессуального кодекса о трёх сутках для обжалования. Общие сроки о двух месяцах не распространяются. Эти сроки указаны в Законе "О выборах”, - отметил руководитель движения "За честные выборы".

Юрист считает, что фальсификация документов должна нести за собой разбирательство со стороны прокуратуры в связи с имеющимся составом уголовного правонарушения.

Скандал негативно отразился на имидже экс-чиновника, считает другой юрист Абдыкарим Акжанов.

"Если бы не фальсификация, Альтаев бы зарегистрировался и участвовал со всеми кандидатами наравне. Процедурные вопросы они сами не соблюли. А это требования выборного законодательства нашей страны. Наоборот, он создал себе плохой имидж", - отметил Акжанов.

Напомним, 12 октября ЦИК приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Альтаева требованиям законодательства из-за того, что представители РОО "Мұқалмас" обратились в суд с заявлением о фальсификации документов.

Исполнительный директор республиканского объединения Газиза Омирбекова заявила, что РОО не собиралось выдвигать кандидата в президенты.

17 октября суд аннулировал протокол выдвижения Альтаева, установив, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения оскандалившегося экс-депутата на высшую политическую должность.