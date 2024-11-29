Юристы назвали самые частые виды нарушений трудового кодекса в Казахстане

Вопрос трудовых отношений в Казахстане становится все более актуальным. Практика показывает, что не всегда соблюдаются права работников и выполняются обязанности работодателей. Корреспондент BaigeNews.kz в ходе беседы с юристами выяснила, с какими проблемами сталкиваются казахстанцы на рынке труда, и какие тенденции для него характеры.

Юрист Сабира Салимова отмечает, что в Казахстане наблюдается низкая правовая культура, как среди работников, так и среди работодателей. Многие люди не знают своих прав и обязанностей, и эта проблема становится особенно очевидной при возникновении конфликтных ситуаций. Часто у сторон отсутствуют элементарные знания о культуре поведения и управлении конфликтами.

"Трудовой кодекс РК работает, но сказать, что он работает повсеместно для всех на всей территории РК, не могу, поскольку реальное положение на рынке труда и судебная практика, к сожалению, показывают иное", - заметила юрист.

Так, в большинстве случаев с работниками не заключается трудовой договор в первый день работы. Тогда как согласно пункту 3 статьи 33 Трудового кодекса РК к работе лица допускаются только после заключения трудового договора.

Среди наиболее распространенных нарушений – несоблюдение работодателем норм оплаты труда, отсутствие социального страхования и незаконные увольнения. Также часто встречаются случаи дискриминации и игнорирования прав работников в условиях труда​.

Кроме того, в юридической помощи часто нуждаются споры касательно признания договора оказания услуг трудовым договором.

Ещё чаще казахстанцы сталкиваются с нарушениями во время работы.

Адвокат Назар Абинов отмечает, что основные вопросы касаются невыплаты заработной платы, незаконного увольнения, восстановления на работе, а также взыскания компенсаций за моральный и материальный ущерб. Например, около 60% споров связаны с задержкой или невыплатой заработной платы, а также с несоблюдением условий трудового договора​.

При этом не все работники знают, что за несвоевременную выплату заработной платы им положена пеня за просрочку. Сабира Салимова отмечает, что ещё ни один работодатель в добровольном порядке не выплачивал пеню за просрочку выплаты. К слову, это закреплено в пункте 3 статьи 113 Трудового кодекса РК. Пеня работодателем выплачивается только после проверки и предписания, выданного инспекцией по труду.

Законна ли переработка?

Часто работников привлекают к работам в выходные, праздничные дни, к сверхурочным работам, бывает и в ночное время. Между тем, юристы утверждают, что такое возможно только при письменном согласии самих работников, а также с оплатой в повышенном размере - не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной ставки работника.

Но и это не самое страшное, говорят юристы.

"Когда работник видит нарушения, которые допускает работодатель и начинает о них говорить или требовать их устранения, работодатель, вместо этого, в большинстве случаев, начинает создавать "небезопасные" условия труда, а если говорить простым языком, открывает "гонения" на "неугодных работников": создает неблагоприятную рабочую среду, дает несвойственные трудовому функционалу задания, начинается психоэмоциональная "травля"", - рассказывает Сабира Салимова.

Она добавляет, что несмотря на то, что нарушения происходят практически в каждом коллективе, до юристов доходят единицы. Причина банальная: не каждый может позволить себе оплату юридических услуг.

В практике Сабиры Салимовой частыми стали запросы по поводу незаконного увольнения и применения дисциплинарного взыскания из-за отказа работника выполнять те или иные задания и поручения руководства, заключения договора ГПХ вместо трудового, отсутствия трудового договора при наличии трудовых отношений.

"Каждый наемный работник должен зарубить себе на носу, что приступать к работе нужно только имея на руках подписанный экземпляр трудового договора. На практике многие не придают этому значения, а по факту после первого отработанного месяца без наличия подписанного трудового договора, работники зачастую не могут получить свою законную зарплату. Часто работодатель, используя бесплатную рабочую силу, "кидает" таких работников", - сказала юрист.

Реакция на крики начальника

Бывают случаи, что работникам приходится терпеть неадекватного начальника, который позволяет себе крики, оскорбления и нецензурную лексику. Сабира Салимова рекомендует в таких случаях быть умнее и не отвечать взаимностью.

"Здесь тактика "баш на баш" не пройдет. В данном случае нужно применить тактику общения: относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Что это значит? Общение с вашей стороны должно быть максимально выдержанным без эмоциональной подоплеки, с фиксацией наглого, а может даже оскорбляющего обращения. Данная фиксация в дальнейшем вам поможет при возникших трудовых спорах, также вы сможете взыскать моральный ущерб", - советует она.

Она добавляет, что из этой неприятной ситуации можно выйти вполне достойно и даже с материальной выгодой. Нужно лишь собирать доказательную базу: документировать каждый инцидент, будь то клевета, оскорбление или другие меры психологического давления. Писать докладную или служебную записку на имя руководства, что в отношении вас коллективом или коллегой применяются меры психологического давления, буллинг, оскорбление, повышение голоса и прочее, в зависимости от применяемых действий.

Нужно снимать на камеру, записывать на диктофон, могут также помочь свидетели.

Если нет никого, кто поддерживал бы на работе, заручиться поддержкой близких, друзей, так будет легче противостоять буллингу. Можно обратиться за поддержкой к психологу или психотерапевту. Оставлять следы буллинга.

Юристы советуют хранить копии трудового договора, фиксировать любые нарушения, например, задержки выплат, при необходимости обращаться в инспекцию труда или суд​.

"Обязательно убедитесь, что работодатель вносит за вас пенсионные отчисления своевременно и в надлежащем объеме", - говорят юристы.

Без премии за опоздание

Может ли работодатель требовать объяснительную или лишить премии за опоздание? Как утверждает Сабира Салимова, заставить написать объяснительную работодатель не может. Он не вправе в устной форме требовать написать объяснительную. Требование должно быть оформлено в письменном виде или в электронном, подписанном ЭЦП. Работник должен ознакомиться с данным требованием.

Если работник не хочет ознакамливаться с требованием, работодатель составляет соответствующий акт. Также и с объяснительной, если работник не представил объяснение по истечении двух рабочих дней с даты получения требования, то представителем работодателя также составляется соответствующий акт. После всех процедур вручения и принятия, накладывается дисциплинарное взыскание.

Шеф не может лишить премии за опоздание на работу. Однако каждый трудовой договор уникален. Между тем, штрафовать работодатель не может, в Трудовом кодексе РК нет понятия штрафа.

Прощаемся выгодно

Бывают случаи, когда работодатель не хочет больше работать с работником, и предлагает написать заявление по собственному желанию. Юрист не рекомендует писать заявление по собственному желанию.

"Вполне возможно, вы его напишите, и даже сразу издадут приказ, а компенсации за мирное расторжение не получите. В такой ситуации требуйте расторжение трудового договора по соглашению сторон. Прям напишите уведомление о расторжении трудового договора с выплатой вам компенсации и проведите его через канцелярию работодателя. Расторжение трудового договора должно быть закреплено подписанием соглашения о расторжении договора с обязательным условием в нем выплаты вам компенсации за мирное расторжение, в размере, о котором вы договоритесь со своим работодателем. Просить при таком расторжении трудового договора, считаю, нужно хотя бы один размер вашей ежемесячной зарплаты", - сказала Салимова.

Что нужно знать об отпуске

В некоторых компаниях работника не отпускают в отпуск, пока тот не найдет себе замену, предварительно обучив ее. По словам юриста, Трудовой кодекс не содержит в себе такого обязательства, а значит, требование является незаконным. Поиск замены – это прерогатива работодателя.

Также Сабира Салимова напомнила, что работодатель не может отказывать работнику в предоставлении отпуска в течение двух лет подряд. Если такой факт имеет место быть, работник вправе обратиться в трудовую инспекцию с жалобой, по результатам которой работодателя привлекут в административной ответственности.

Популярны среди работающего населения вопросы по переносу ежегодного отпуска на следующий год. Юрист отмечает, что если отпуск не был своевременно использован, то он не "сгорает", а работодатель должен либо предоставить его в последующем, либо при расторжении трудового договора работник получает компенсацию за неиспользованные дни трудового отпуска.

Положительные тенденции

Сабира Салимова отмечает, что казахстанцы стали активнее интересоваться правами в трудовой сфере.

"Положительная тенденция, на мой взгляд, – это освещение существующих проблем на рынке труда, появление правовых блогов, блогов правовой грамотности на площадках социальных сетей. Тем самым, наши граждане стали активно интересоваться своими правами и обязательствами в сфере труда. Тенденции ведь создаем мы с вами, граждане РК. И только мы можем влиять на положительную динамику изменений в этой части через освещение "наболевших тем", - сказала юрист.

Назар Абинов среди положительных изменений отмечает усилия по цифровизации процессов трудоустройства, усиление контроля за соблюдением трудовых прав через инспекции и совершенствование механизмов защиты. Также он обратил внимание на снижение числа социальных трудовых конфликтов, что свидетельствует о более системной работе по их предотвращению​.

"Эти тенденции говорят о медленном, но устойчивом прогрессе в развитии трудовых отношений в стране", - подчеркивает адвокат.

Юрист Санжан Тауекел подчеркивают, что одной из положительных тенденций в развитии трудового законодательства за последние годы стала возрастающая защита прав работников.