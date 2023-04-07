Юристу Бурхану Жансейтову продлили арест

Адвокату Бурхану Жансейтову, задержанному за воспрепятствование деятельности правоохранительных органов, продлили арест, передаёт BaigeNews.kz.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 7 апреля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Ж. до одного месяца, то есть до 10 мая.

Напомним, Бурхана Жансейтова задержали 15 июля 2022 года за воспрепятствование деятельности правоохранительных органов, направленных на ликвидацию ОПГ. 12 июля адвокат, по информации Агентства по финансовому мониторингу, заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы.