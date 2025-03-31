В Жылыойской районной больнице рассказали подробности шокирующего преступления, которое произошло 27 марта в городе Кульсары, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина с ножом напал на свою бывшую супругу прямо в здании поликлиники, где она работала юристом.

Как выяснилось, нападавший — житель села Шокпартогай. Он совершил преступление в рабочем кабинете женщины, когда она находилась там одна. После убийства мужчина попытался скрыться, однако был оперативно задержан.

Как сообщили в Жылыойской районной больнице порталу "МГ", погибшей оказалась Мейрамгул Кайырбекова, которая работала в учреждении с 2022 года. У неё осталась дочь.

"Мейрамгуль Абатовна была трудолюбивой, ответственной и преданной своей профессии. Она прошла несколько курсов повышения квалификации и всегда стремилась к новым знаниям. Среди коллег пользовалась большим уважением. Она ценила окружающих, была доброй, отзывчивой и всегда улыбалась. Мы будем помнить её светлый образ. Выражаем глубокие соболезнования её родным и близким", — сообщили в больнице.

По факту убийства начато досудебное расследование по статье 99 УК РК ("Убийство"). В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что суд санкционировал арест подозреваемого на два месяца. До окончания расследования он будет находиться под стражей.