Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире

Фото: Instagram/patriotkaragandy

Информацию о смерти юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм в Шахтинске в социальных сетях опубликовал местный паблик. Позже в департаменте полиции региона эту информацию подтвердили, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в сгоревшей квартире в городе Шахтинске было обнаружено с ножевыми ранениями тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм. Она была профессионалом своего дела. Ей было 54 года. Её тело нашли сегодня в обеденное время при тушении пожара в квартире по улице 40 лет Победы", — сообщил паблик @patriotkaragandy.

В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили, что в данный момент полиция расследует убийство. Связанно ли преступление с профессиональной деятельностью погибшей, пока неизвестно.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 ч.1 УК РК (убийство). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного лица и обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

В ДЧС региона сообщили подробности обнаружения тела.