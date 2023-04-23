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  • Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире
Instagram/patriotkaragandy 23 Апреля, 22:11
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23 Апреля, 22:11
2639
Фото: Instagram/patriotkaragandy

Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире

Информацию о смерти юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм в Шахтинске в социальных сетях опубликовал местный паблик. Позже в департаменте полиции региона эту информацию подтвердили, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в сгоревшей квартире в городе Шахтинске было обнаружено с ножевыми ранениями тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм. Она была профессионалом своего дела. Ей было 54 года. Её тело нашли сегодня в обеденное время при тушении пожара в квартире по улице 40 лет Победы", — сообщил паблик @patriotkaragandy.

В пресс-службе ДП Карагандинской области подтвердили, что в данный момент полиция расследует убийство. Связанно ли преступление с профессиональной деятельностью погибшей, пока неизвестно.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 ч.1 УК РК (убийство). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного лица и обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

В ДЧС региона сообщили подробности обнаружения тела.

"Сегодня в 13:01 поступило сообщение о пожаре в Шахтинске по улице 40 лет Победы, 79.  В пятиэтажном жилом доме в квартире на пятом этаже горели мебель и домашние вещи на общей площади шесть квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины 1969 года рождения. Силами департамента по ЧС из квартир подъезда эвакуированы девять человек. Пожар локализован в 13:25 и полностью ликвидирован в 13:31. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются", — дополнили в ведомстве.

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23 Апреля, 22:11
2639
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