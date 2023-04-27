Юриста "АрселорМиттал Темиртау" могли убить из-за ревности

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Мотивом для убийства юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм в Шахтинске могла стать ревность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сообщалось, что 23 апреля в Шахтинске при тушении пожара в квартире обнаружен труп 53-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

С Ириной Эм, по версии следствия, расправились соседи – супруги жили с ней прямо через стенку. Всё произошло в воскресенье. Предположительно, 52-летний мужчина пришёл к Ирине занять денег. Но это почему-то не понравилось его жене, и в квартире юриста разразился скандал. Ирину Эм разъярённая соседка несколько раз ударила ножом. А чтобы скрыть следы преступления, супруги устроили в квартире пожар. Не исключается, что мотивом для убийства стала банальная ревность.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Шахтинска: 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы", — сказал официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.